Il bello di invecchiare

Quando si varca quella linea immaginaria che fa entrare nella categoria delle “over”, il segreto per vivere bene il passaggio è guardare al lato positivo e si apre un nuovo mondo meraviglioso…stress free.

- Scompaiono gli sbalzi d’umore legati al ciclo. E puoi dire addio alla tua doppia personalità Dr Jeckil e Mr Hyde al femminile. La fatidica sindrome premestruale, incubo per gli uomini della tua vita, che possono contare solo in una finestra di una settimana al mese per averti in perfetto equilibrio mentale, finalmente sparisce.

- Con il passare degli anni, dopo cerette regolari ogni 4 settimane, finalmente i peli sulle gambe si diradano e puoi pensare che la schiavitù di una vita è finita. Sì, rimarranno pochi tenaci che non vogliono mollare la spugna, ma basta una passata di depilatore elettrico per risolvere il problema in pochi secondi e all’occorrenza.

- Il sesso è decisamente più libero, non hai più il problema di poter restare incinta e tutta la tua energia si concentrerà solo sull’infondere creatività nei tuoi incontri a fior di pelle.

- Puoi contare su un posto riservato (sempre) sugli autobus e beneficiare degli sconti da senior.

- Si schiude il meraviglioso mondo dei cosmetici dall’alta concentrazione di attivi, iper-efficaci quelli ai quali la tua pelle troppo giovane un tempo era refrattaria – non venivano minimamente assorbiti. La Crème Voluptuese Anti-Age Absolu Premium di Lierac può così entrare nella tua routine quotidiana. Fiore all’occhiello del brand – appartiene alla linea che quest’anno compie 10 anni- sarà come acqua sul fuoco, la tua pelle se ne ubriacherà in un nano-secondo e ne beneficerà in modo visibile, perché interviene sulle rughe profonde, sul rilassamento, sulla perdità di densità e sull’iperpigmntazione.

- La zona T non è più un problema, perché ti sei finalmente liberata dell’acne e nei selfie la minaccia effetto lucido è sventata.

- Puoi dare via libera ai colori shock come il rosa, il blu, l’arancio, il verde. Con i capelli bianchi sperimentare è una passeggiata e non devi più passare per la decolorazione.