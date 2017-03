Sopracciglia: alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sbagliato qualcosa nella loro depilazione o chi, per rimediare agli errori, ha implorato l’estetista di fare miracoli.

Che le sopracciglia siano importanti nell’armonia del viso, che valorizzino lo sguardo e che, quindi, vadano curate con la massima attenzione, è ormai noto da tempo, tanto che in certe profumerie esistono addirittura dei corner dedicati. Ma, in realtà, esistono delle regole grazie alle quali anche a casa si può dare la forma delle sopracciglia giusta, senza incorrere in antiestetici errori.

Regola d’oro: non forzare

Prima di parlare di tecniche e strumenti, va sottolineato l’errore più comune nella definizione delle sopracciglia, cioè di forzare la forma naturale. La natura ha più gusto di noi, perciò se si è nate con le sopracciglia dritte, insistere per averle a forma di ala di gabbiano a tutti i costi è uno sbaglio, che potrebbe creare forti disarmonie nel viso.

Strumenti e posizione

Detto questo, bisogna armarsi di pinzette angolate (pulite!), di una forbicina da unghie, un pettinino da sopracciglia e due matite da makeup. Anche la posizione è importante, prima di procedere: l’ideale sarebbe stare in una stanza ben illuminata, in modo che sul viso non si proiettino ombre, e stare ad almeno 50 centimetri dallo specchio. Stare troppo vicine o, peggio ancora, usare lo specchio che ingrandisce, non fornisce la giusta prospettiva e il rischio di esagerare è quasi garantito.

La tecnica dei 3 punti

Prima di tutto, le sopracciglia vanno pettinate verso l’alto, per valutare la lunghezza dei peli e valutare quanto accorciarli: vanno tagliati solo quel tanto che fuoriescono dalla forma, non di più. Una volta sistemati, si procede con il calcolo della forma giusta delle sopracciglia, segnando con la matita i quattro punti da seguire. Appoggia una matita in verticale al bordo esterno della narice e disegna un trattino verticale dove la matita è ad altezza delle sopracciglia: quello è il punto in cui devono cominciare, se ci sono peletti al di là della linea, vanno tolti. Poi la matita, sempre appoggiata al lato del naso, deve inclinarsi passando attraverso la pupilla, con lo sguardo dritto davanti: il punto che la matita incrocia sulle sopracciglia sarà il punto più alto, cioè quello dell’eventuale curva. Spostando la matita, sempre appoggiata a lato della narice, in modo da passare all’esterno dell’occhio, si trova il punto in cui il sopracciglio deve terminare.

Ultimi tips

L’operazione della ricerca dei punti va fatta con calma e con mano ferma. Se avete il dubbio, prima di impugnare la pinzetta, ricontrollate le misure prese. Ricordatevi sempre che quasi certamente le sopracciglia (come gli occhi) avranno delle lievi differenze. In caso di errore da una parte, non ripetetelo sull’altro lato: usate il trucco per correggere eventuali buchini o eccessi di depilazione e pazientate finché i peli non saranno ricresciuti.