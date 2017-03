Detersione del viso per una pelle sana e radiosa

Iniziamo questa nuova settimana parlando di pelli problematiche e di tutti quei piccoli accorgimenti che ci aiutano a mantenere la nostra pelle sana e radiosa.

Sappiamo bene che quando si tratta di pelli acneiche, miste e con qualche imperfezione il primo step per curarla al meglio è la detersione della pelle.

Oggi, parleremo di tutti quei prodotti che vi consiglio di utilizzare quotidianamente, nel caso abbiate una pelle mista con tendenza a lucidarsi nel corso della giornata, e che a me personalmente hanno davvero aiutato nel corso degli anni a migliorare la situazione:

EFFACLAR GEL, LA ROCHE-POSAY

Il prodotto che è diventato ormai indispensabile nella mia skincare routine è Effaclar Gel Schiumogeno Purificante Pelle Grassa E Sensibile di La Roche-Posay, un marchio che da oltre 30 anni si occupa della cura della pelle sensibile assicurando la massima tollerabilità e sicurezza avendo come base di ciascun prodotto un’acqua termale unica dalle proprietà lenitive e antiossidanti.

Questo gel è perfetto per detergere il viso in caso come me avete una pelle grassa ma nel contempo sensibile, la utilizzo la sera dopo essermi struccata e al mattino per detergere il viso dopo la notte.

CLARISONIC MIA

Un altro prodotto che è diventato mio alleato nella detersione del viso è Clarisonic Mia.

Utilizzato quotidianamente in abbinamento al prodotto di cui parlavo sopra, garantisce una pulizia del viso davvero impeccabile.

Francamente, prima di utilizzare questo prodotto non oso immaginare la quantità di make-up residuo e impurità che permanevano sulla mia pelle, in quanto dopo averlo utilizzato, nonostante prima mi sia struccata molto accuratamente, la spazzola risulta ancora sporca di fondotinta. Inoltre il brand mette a vostra dispozione diversi tipi di spazzole a seconda del tipo di pelle che avete.

ACQUA D’UVA BIO, CAUDALIE

Dopo avere pulito a fondo la pelle del viso, giungiamo al momento di passare un ottimo tonico in grado di idratare al massimo la pelle.

Si tratta dell’Acqua D’Uva Bio di Caudalie, estratta dai grappoli d’uva durante la vendemmia, questo spray lenisce le pelli più sensibili, rinfresca e idrata la pelle a fondo. E’ un prodotto privo di conservanti e di profumo e ve lo consiglio da portare in borsetta durante le giornate calde e afose in quanto ha un’ottima azione rinfrescante che darà immediatamente sollievo al vostro viso.

OLIO ATTIVO OZONIZZATO, DERMOPHISIOLOGIQUE

Questo prodotto è, a mio avviso, il trattamento perfetto che deve seguire la detersione del viso. E’ un elisir di olii 100% naturale che contiene ozono in uno “stato attivo”, ovvero che a contatto con la pelle viene rilasciato in maniera graduale generando un’azione altamente detossinante, riparatrice ed antiage. Inoltre quest’olio è arrichito da Omega 3 e 6, quindi riduce la disidratazione dei tessuti epidermici, pertanto fortifica la pelle donando maggiore elasticità ed idratazione e previene l’ostruzione dei pori ed è utile come ristrutturatore cutaneo.