Acido glicolico: quando non è aggressivo

Abbiamo già ampiamente parlato di Visionnaire Crescendo Night peel, il nuovo prodotto Lancôme che promette una pelle nuova dopo 28 notti di trattamento. Riassumendo, si tratta del primo peeling di Lancôme ad azione progressiva, che agisce in due fasi di 14 notti ciascuna. Durante la prima svolge un’azione esfoliante grazie all’acido fitico, mentre la buccia di quinoa scioglie i legami tra una cellula e l’altra e gli alfaidrossiacidi spazzano via le cellule morte. La seconda fase, della durata sempre di 14 notti, prevede l’azione dell’acido salicilico, dell’acido glicolico e del complesso ER195. Il primo agisce in superficie garantendo un’esfoliazione uniforme, mentre l’acido glicolico agisce più in profondità garantendo luminosità e levigatezza, eliminando pori e linee d’espressione. Si utilizza di sera, su pelle completamente detersa e, se si necessita di più comfort, seguito dal solito rituel, mentre di giorno si dovrebbe usare una crema con fattore di protezione, possibilmente elevato.

Il problema che ci siamo posti, dovendone parlare, è relativo agli acidi, glicolico in particolare che va utilizzato in determinati modi e soprattutto da mani esperte e che, in determinate stagioni, come primavera e estate quando i raggi UV sono più forti, sarebbe meglio evitare. Gli esperti Lancôme ci hanno spiegato perché l’utilizzo di Visionnaire Crescendo Night Peel non presenta alcun rischio e può tranquillamente essere utilizzato in qualunque stagione dell’anno e in ogni località. Innanzitutto iniziamo col chiarire che cosa sono gli acidi, in particolare salicilico e glicolico, che non possono essere utilizzati in una concentrazione superiore al 10 per cento. In Crescendo, queste due tipologie di acidi vengono introdotti nella seconda fase di trattamento, dopo che la pelle è già stata abituata all’esfoliazione dagli acidi naturali, fitico e alfaidrossiacidi della frutta, della prima fase.

L’acido glicolico tecnicamente appartiene alla famiglia degli alfaidrossiacidi, quindi è un acido naturale, ed è ricavato dalla canna da zucchero ma, a differenza degli altri, presenta una struttura molecolare più piccola, quindi penetra più in profondità nella pelle. Spesso è presente nei prodotti cosmetici e in una percentuale che, dicevamo, non può superare il 10 per cento. Concentrazioni più elevate sono di competenza medica: il dermatologo o medico estetico può utilizzarlo in concentrazioni che vanno dal 30 fino all’80 per cento. In pratica, agisce esfoliando lo strato superficiale della pelle, rendendo visibile quello più giovane. Per questo è efficace sulle pelli mature e spesso per le discromie.

Da dove deriva la sua aggressività? Dal ph: quando l’acido glicolico è puro ha un valore che è 1.0, quindi è aggressivo, mentre quello della pelle è 5.5, cioè neutro. Questa forte acidità può essere in parte attenuata utilizzando una base alcalina che riporta l’acidità a un livello 3.0 tramite un procedimento chiamato “tamponamento” e l’acido in tal caso si dice “tamponato”, ovvero più sicuro e meno aggressivo. Infatti, la percentuale ideale per un trattamento cosmetico efficace ma sicuro si aggira intorno al 35 per cento, dunque con un ph 3.0.

Quindi la concentrazione di un acido non è di per sé informazione sufficiente per determinarne o meno l’efficacia, perché l’ideale sarebbe conoscere il grado di acidità. Un trattamento con acido glicolico a elevata concentrazione, anche superiore al 50 o 70 per cento, ma con un’acidità che si aggira intorno a 5.5 (come la pelle), risulterebbe inutile. Per questo, Lancôme per Crescendo ha utilizzato gli acidi, glicolico e salicilico, “tamponati”, sicuri e più efficaci, anche per le pelli sensibili. Alcune donne potrebbero essere turbate dal fatto che in passato si usavano peeling aggressivi, inadatti alle pelli sensibili, ma in questo caso si può stare tranquilli perché entrambi gli acidi, in quanto tamponati, sono adatti a ogni tipo di pelle. E a ogni stagione. L’unica accortezza è utilizzare una protezione solare con elevato spf.