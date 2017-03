Le sopracciglia sono una parte fondamentale del viso perché valorizzano lo sguardo e, proprio per questo, vanno curate con molta attenzione. La gestione fai da te di questa parte della toilette femminile, dalla depilazione al trucco, riserva però ancora misteri, che si traducono in errori molto comuni. Ecco i consigli per evitarli.

Le pinzette

Le pinzette sono lo strumento fondamentale per la cura delle sopracciglia e vanno scelte con attenzione: se non si è troppo inesperte, le migliori sono quelle angolate. Se invece siete al primo strappo, meglio scegliere quelle a punta tonda: con quelle appuntite il rischio è di provocare piccole lesioni pizzicando la pelle, che in quell’area del viso è molto sottile. Le pinzette andrebbero pulite con l’alcool dopo ogni uso, per evitare la proliferazione batterica, e cambiate ogni due o tre anni (ma anche prima, se si sbeccano).

Come e quando

Ci sono le maniache della pinzetta, che ogni giorno si strappano qualche pelo. In realtà, le sopracciglia andrebbero sistemate ogni due settimane circa, proprio per dare ai peli il tempo di crescere: in questo modo non si corre il rischio di strappare quelli incarniti, facendosi molto male. Un’altra regola è quella di non depilarsi prima della doccia o del bagno: il calore dilata i vasi sanguigni e amplifica gli arrossamenti. Se si utilizza la pinzetta dopo, inoltre, lo strappo sarà meno traumatico. Per quanto riguarda la tecnica del movimento, è soprattutto questione di esperienza e abitudine: di sicuro però, c’è che gli strappi devono avvenire nel senso della crescita del pelo e che la pinzetta va usata di piatto.

L’asimmetria non è un reato

Difficilmente il viso è perfettamente simmetrico. Questo vale soprattutto per gli occhi: anche tra le sopracciglia, quindi, è ammessa qualche differenza. Questo va ricordato soprattutto quando si strappa troppo: nel tentativo di rimediare, si eccede nel togliere i peli anche dall’altra parte. Sarebbe meglio invece correggere con la matita il sopracciglio vittima della pinzetta e aspettare che ricresca naturalmente. In generale, seguendo la forma naturale delle sopracciglia, può essere che ci sia una leggera asimmetria, che renderà l’intero viso più affascinante.

Trucco sì, ma giusto

Un errore molto comune è quello di spalmare il fondotinta anche sulle sopracciglia, creando così uno strano effetto che le fa sembrare sporche. Via libera invece ai prodotti specifici, dal gel fissante alle matite correttive. Per correggere eventuali solchi nelle sopracciglia, meglio fare con la matita tanti tratti sottili, piuttosto che usare la matita come un pennarello: altrimenti è molto alto il rischio di assomigliare a Moira Orfei.

Cosa fare con le creme

Un altro sbaglio molto diffuso è quello di usare le creme per il contorno occhi anche sulle sopracciglia: in questo modo le sostanze che aiutano a prevenire i segni del tempo vanno a indebolire i bulbi piliferi. Molto meglio, invece, usare una crema idratante intorno e ai lati delle sopracciglia: una pelle idratata sarà meno soggetta alle irritazioni da strappo.