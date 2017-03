Skincare: quali prodotti usare in base alla tipologia di pelle

Nell’articolo precedente vi ho parlato di come riconoscere la vostra tipologia di pelle. Oggi voglio darvi qualche dritta circa la skincare da attuare, in base al vostro tipo di pelle, per ottenere un incarnato perfetto.

Hai la pelle grassa? Usa prodotti che riducano l’eccessiva produzione di sebo. Lava il viso mattina e sera con un detergente delicato specifico per la pelle grassa. Successivamente, applica una crema opacizzante e anti-imperfezioni. Due volte a settimana puoi fare uno scrub, che ti aiuterà ad eliminare le cellule morte, ed una maschera purificante, che oltre a ridurre le imperfezioni, levigherà la grana della pelle e chiuderà i pori. La skincare è fondamentale per questo tipo di pelle!

Hai la pelle secca? La parola d’ordine è “idratare”. Usa prodotti idratanti, ricchi ed emollienti. Evita detergenti aggressivi a risciacquo, ma per pulire la pelle preferisci un latte detergente idratante, da rimuovere con un tonico specifico. Applica sempre una crema idratante, e prediligine una ricca e nutriente per la notte, ed una più leggera per il giorno. Può esserti molto utile applicare anche un contorno occhi idratante. Anche per la pelle secca esistono delle maschere idratanti. Un segreto? In situazioni di emergenza, applica la tua crema idratante in quantità maggiori, e lasciala agire per almeno 10 minuti: sostituirà la maschera!

Hai la pelle mista? Questa è la pelle più difficile da trattare poiché presenta zone secche e zone grasse. Sarebbe ideale trattare le diverse zone con prodotti diversi, specifici per le rispettive problematiche. Quindi un trattamento idratante nella zona secca, e un trattamento anti-lucidità nella zona grassa. Tuttavia, anche in questo caso esistono prodotti studiati per la pelle mista. Attenzione però a non occludere i pori con cosmetici troppo nutrienti!

Hai la pelle normale? Sei la più fortunata! Non per questo dovrai sottrarti alla cura delle pelle. E’ importantissimo mantenere la pelle idratata, e in buono stato tramite la skincare. Lava il viso mattina e sera con un detergente per pelle normale, e successivamente applica una crema idratante. L’obiettivo è mantenere la tua pelle in condizioni perfette, quindi stai attenta all’esposizione al sole, usando sempre una protezione solare!

