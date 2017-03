Maschere per il viso: quali acquistare e perchè

Uno degli argomenti più affrontati nel corso dello scorso anno, è stato sicuramente quello delle maschere. Un vero e proprio boom che arriva direttamente dai paesi asiatici, specializzati in questo settore. Noi beauty addicted, ci siamo lasciate coinvolgere da questo trend, e la stessa cosa hanno fatto tantissime case cosmetiche.

Ormai è facilissimo trovare in giro delle maschere per il viso, le si trovano in profumeria, così come nei supermercati. Sono facilmente reperibili da chiunque e ovunque.

Di maschere per il viso ne esistono davvero moltissime. Ci sono quelle in tessuto, in gel, in crema, con tecnologia 3D, patch e molto molto altro. A seconda di ciò di cui abbiamo bisogno, possiamo facilmente trovare quella che fa per noi. La maggior parte dei brand che le produce, sono asiatici. Infatti, si sa che l’Asia è la madre di molti prodotti cosmetici, che hanno a che fare con la cura del viso. Ma si possono trovare anche brand europei, e anche italiani, che vendono questi prodotti.

Ma vi siete mai chieste quali sono le maschere da avere assolutamente? Quali sono i brand più conosciuti e famosi? Quali sono le migliori maschere per il viso in commercio? Ecco qualche informazione per voi, se siete alla ricerca e vorreste acquistarne qualcuna.

Innanzitutto, dove acquistarle? Sono tantissimi i siti che vendono questi prodotti. Per citarne alcuni: Sephora.it, MooniMask, Amazon, myBeautyK e molti molti altri ancora.

E per quanto riguarda i prezzi? Beh, su questo dovete farci un po’ di attenzione. Alcuni siti, soprattutto nazionali che vendono prodotti importati, tendono ad alzare leggermente i prezzi. Fate quindi attenzione alle varie offerte sui siti, confrontate i prezzi e non lasciatevi sfuggire i pack con più pezzi!

Vediamo insieme alcune delle maschere più famose:

Innisfree (da circa 1,80€ su Mooni Mask): E’ un brand davvero molto conosciuto per quanto riguarda le maschere. In gamma sono presenti tantissime tipologie diverse, e quasi tutte sono in tessuto.

Sexy Look (a partire da 2,00€ su Mooni Mask): Brand asiatico, specializzato nella realizzazione di prodotti contenenti carbone. Le sue maschere sono famose per essere dal tipico colore nero.

My Beauty Diary (a partire da 2,00€ su Mooni Mask): Anche questo brand è appartenente ai brand asiatici. I suoi prodotti sono famosi per essere realizzati con estratti naturali, che donano alla pelle un bellissimo aspetto.

Annie’s Way (a partire da 4,00€ su Mooni Mask): Brand molto innovativo che produce maschere in gel. Ogni confezione, è dotata di una spatolina con la quale si può distribuire il prodotto su tutto il viso.

Tony Moly (a partire da 1,90€ su Mooni Mask, 5,90€ su Sephora.it e in pack speciale su Amazon): Sicuramente questo è uno dei prodotti più conosciuti di sempre. Nel 2016 c’è stato un vero e proprio boom per Tony Moly! Inutile parlarne ancora..

L’Oréal (10,00€ su Amazon e myBeautyk): Anche questi prodotti hanno fatto molto scalpore durante lo scorso anno. A differenza delle altre, queste sono in crema e si rimuovono semplicemente con dell’acqua tiepida.

Dr.Jart+ (circa 5,90€ su Sephora.it): Attualmente è un prodotto davvero molto parlato. Si tratta di una maschera in tessuto, ognuna ha una caratteristica diversa a seconda della tipologia che scegliete.

GlamGlow (a partire da 21,00€ su Sephora.it): Tra le più chiacchierate, ci sono sicuramente loro, specialmente per quanto riguarda il prezzo! Ma c’è da dirlo.. Hanno dei super benefici per il nostro viso!

Ettang (4,50€ su Sephora.it): Nuovissimo arrivato del 2016, questo brand promette davvero molto bene! Si tratta di confezioni al cui interno è contenuta una polverina che mi mischia con l’acqua. Solito tempo di posa sul viso, e poi si risciacqua. Ma state molto attente alle dosi di acqua!

Sephora (3,50€ su Sephora.it): Negli anni, Sephora Italia si è migliorata sempre di più. Recentemente, sono uscite tantissime maschere diverse. Da quelle per gli occhi, sino a quelle per i piedi o le labbra, e le più tradizionali per il viso. Ce ne sono davvero moltissime, e tutte con benefici diversi. Impossibile non dare un’occhiata!

E voi? Quali maschere utilizzate? Quali preferite?