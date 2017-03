Se leggete gli articoli che pubblico quotidianamente, saprete che per realizzare un make-up perfetto è fondamentale prendersi cura della propria pelle che, per le amanti del trucco, può essere paragonata alla tela su cui disegna il pittore. Se la tela sarà liscia, omogenea e luminosa, il trucco avrà una resa migliore e risulterà esteticamente più bello, e qualitativamente più duraturo.

L’unico modo per sfoggiare un incarnato perfetto è attuare una skincare quotidiana costituita da prodotti specifici per tipologia di pelle. Pertanto, è importantissimo che il latte detergente, il tonico, la crema, la maschera e lo scrub siano specifici per la nostra tipologia di pelle, che può essere secca, grassa, normale o mista. Vediamo come riconoscere la propria tipologia di pelle:

Pelle grassa: è tipica di chi soffre di acne, comedoni e imperfezioni, poiché vi è un’elevata produzione di sebo. Appare lucida e oleosa, soprattutto nella zona T ed è caratterizzata da pori dilatati. Al tatto è irregolare e ruvida. E’ la tipologia di pelle maggiormente problematica, motivo per cui richiede una skincare costante e precisa.

Pelle secca: al contrario della pelle grassa, la pelle secca produce meno sebo del dovuto, e di conseguenza trattiene meno l’idratazione, ed è per questo disidratata. I pori sono impercettibili e appare tesa, ruvida, poco elastica e screpolata. Chi ha la pelle secca ha spesso la sensazione che “tiri”. E’ più soggetta ai segni del tempo, e le rughe si notano precocemente, motivo per cui è importante un’idratazione costante.

Pelle normale: è la tipologia di pelle ideale, a cui tutti aspiriamo tramite la skincare. Appare liscia, morbida e levigata. La grana della pelle è compatta, i pori sono ben chiusi e non sono presenti particolari imperfezioni o brufoli. E’ bella sia alla vista, sia al tatto. Se abbiamo la fortuna di avere questa tipologia di pelle, è molto importante mantenerla in buono stato tramite una skincare quotidiana.

Pelle mista: presenta contemporaneamente le caratteristiche della pelle grassa e secca. In alcune zone (in particolare nella zona T) appare grassa,oleosa e acneica, e in altre la appare secca, disidratata e desquamata. La skincare sarà specifica in base alla zona.

Ora che avete riconosciuto la vostra tipologia di pelle, potete mettere in atto la skincare più adatta! Non sapete da dove iniziare? Nel prossimo articolo vi spiegherò quali prodotti usare in base alla tipologia della vostra pelle!

