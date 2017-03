Che ne dici di una maschera alle fragole ? Le fragole sono tra i frutti di stagione più cool e non solo perchè sono buonissime, ma perchè, udite udite: consumate nelle giuste quantità fanno davvero bene! 100 gr di fragole apportano solo 33 calorie, la loro composizione è per il 90% acqua, sono piene di vitamina C, contengono xilitolo e cosa molto interessante, sono povere di grassi.

Difficile non lasciarsi sedurre. Le fragole aiutano a drenare i liquidi, rafforzano i capillari, prevengono le rughe, proteggono la pelle dai raggi UV, e rendono la pelle più bella.

Eh sì, hai capito bene…sono un valido alleato di bellezza, non solo da introdurre nella tua dieta, ma anche nella tua beauty routine.

Quante volte ti sarà capitato di imbatterti in un delizioso prodotto a base di fragole? Ormai nella cosmesi è un ingrediente iper utilizzato, è ricco di proprietà e rilascia una golosa profumazione.

E se provassimo a realizzare una maschera fresca homemade? E’ facilissimo, low cost ed efficace.

Ingredienti per la maschera alle fragole monouso:

- 1 o 2 fragole (a seconda della grandezza)

– 4 cucchiaini di miele

– 3 cucchiaini di zucchero di canna

Prendi una fragola grande o due fragole più piccine e tagliale a fettine. Con l’aiuto di una forchetta schiaccia il frutto fino ad ottenere una poltiglia. Unisci il composto allo zucchero di canna e mescola fino a rendere omogeneo il tutto. Aggiungi il miele, quel tanto che basta per otterrete un composto morbido, consistente e “spalmabile”. La tua maschera è pronta all’uso, applicala facendo un leggero scrub nella zona T e sulle guance e poi lasciala in posa per 10-15 minuti. Viene voglia di mangiarla? Beh, via libera…tanto è tutta naturale! Risciacqua abbondantemente con acqua tiepida e ammira subito il risultato. La pelle sarà più luminosa, levigata, nutrita e rilassata. La fragola è, infatti, ricca di antiossidanti, ti aiuterà a rimuovere le cellule morte e purificare le zone critiche, eliminando l’eccesso di sebo. Se hai una pelle mista o grassa ti consiglio di ripetere l’operazione 2 volte a settimana per ottenere dei benefici a lunga durata. Ora la tua pelle è pronta: applica una crema viso e poi procedi con il make up (sogni un incarnato perfetto? Prova il contouring!). Noterai subito una pelle più fondente, tonica e fresca.

Ti piace l’idea? Presto ti svelerò altri segreti di bellezza tutti naturali, continua a seguirmi su Impossibile Fermare i Battiti.