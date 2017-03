Invito alla prova: il Peeling Nuit Progressif Visionnaire Crescendo di Lancôme

Star che hanno detto no alla chirurgia plastica

In America gli interventi di chirurgia estetica continuano a crescere e per la prima volta tra i cinque trattamenti più richiesti c'è il lifting al viso. E se a Los Angeles i filler sono diventati ritocchini da fare on-th-go grazie a ciy car che girano per la città, ci sono alcune star che hanno detto no al botox