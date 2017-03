Con una buona base makeup il gioco è fatto! Basta solo un filo di rimmel, mascara a gogò ed un pò di lip gloss sulle labbra e avremo un viso perfetto per tutto il giorno.

Io sono diventata mamma bis da poco più di 6 mesi e di tempo per il trucco ne ho veramente poco. Non mi trucco tutti i giorni ma quando mi trucco voglio farlo bene e con prodotti che diano la massima resa in pochissimo tempo.

Ho provato veramente decine di prodotti di brand diversi e dopo lungo peregrinare, finalmente, ho trovato i miei 8 prodotti per una base make-up perfetta!

Premessa indispensabile prima di passare a parlare dei singoli prodotti da me testati e approvati, è che non c’è base trucco che tenga senza una buona beauty routine del viso.

Quindi, prima di truccarvi, l’imperativo assoluto è detergere e nutrire la pelle del viso.

Quindi lavare, tonificare e passare la crema per il viso è il primo passo fondamentale per preparare la pelle del viso ai successivi passaggi.

I miei 8 prodotti per una base makeup perfetta:

1) primer viso: I primer viso sono delle creme da stendere su tutto il viso prima del fondotinta e servono, in generale, ad uniformare la grana della pelle ed il colore. In commercio vi sono diversi primer per i diversi “Inestetismi” della pelle che si vogliono camuffare: dalla grana irregolare ai brufoli alle macchie della pelle. Il primer che io utilizzo è il numero 4 Step one di Make Up For Ever che nutre la pella del viso secca e screpolata. Ne bastano pochissime gocce da massaggiare sul viso per avere subito l’effetto desiderato.

2) correttore: Prima di stendere il fondotinta io applico il correttore sulle parti del viso che intendo “correggere”. Il correttore si sceglie in base ai difetti del viso che vogliamo camuffare: occhiaie, borse, colorito grigiastro ma mai e poi mai applicare il correttore sui brufoli perchè li evidenzia ancora di più!!!! Volete un correttore che cancelli in un attimo le notte brave dal vostro viso? Io ho trovato la pozione magica. Si chiama Erase paste di Benefit.

Vi assicuro che riesce a cancellare anche una notte insonne passata a consolare il pianto di una neonata (provato su campo). Anche di questo meraviglio prodotto basta picchiettarne un velo sotto gli occhi per cancellare qualsiasi segno di stanchezza.

3) Fondotinta: Sul Fondotinta ci sarebbero interi trattati da scrivere perchè ne esistono di tutti i tipi e per tutte le esigenze. Fondotinta minerali, compatti, in gel, in crema, fluidi…. Insomma orientarsi nella giungla delle offerte è difficilissimo. Oltre la texture bisogna poi indovinare quello giusto per il nostro fototipo di pelle e, anche questa impresa, non è cosa semplice. Bisogna provare e riprovare ed appena si trova quello giusto instaurare una relazione per la vita! Io l’ho trovato! Ho optato per un fondotinta fluido perchè mi piace che sia leggero sulla pelle ma anche coprente. Impresa ardua ma riuscita grazie al fondotinta Ultra HD di Make Up For Ever. Un fondotinta che copre le imperfezioni, nutre la pelle ma non la appesantisce. Vi consiglio di scegliere il colore tenendo presente la tonalità della pelle del palmo della vostra mano. Ricordate che il fondotinta non è un mascherone che da mozzarelline deve farvi diventare scamorze affumicate ma un prodotto che serve ad uniformare l’incarnato. Potete stenderlo come più vi piace: con le dita, con l’apposito pennello o con una spugnetta leggermente inumidita. Ricordate di stendere poco prodotto per volta per evitare l’effetto mascherone, e di procedere dall’interno verso l’esterno del volto evitando di stenderlo sulle palpebre.

4) Primer occhi: Prodotto semisconosciuto, il primer occhi assolve ad una funzione che oserei definire fondamentale: far durare l’ombretto! Basta picchiettare il prodotto sia sulla palpebra fissa che su quella mobile per ottenere un ombretto a lunga durata.

Io ho trovato un prodotto fantastico che fissa ed illumina per cui, quando ho fretta, stendo sulle palpebre solo quello e sembra abbia messo un ombretto nude. Il prodotto di cui vi parlo è Benefit lemon aid.

5) Cipria: Fondamentale per fissare il fondotinta ed opacizzare la pelle, la cipria è un prodotto che non deve mancare in nessun beauty case. Si può scegliete compatta od in polvere basta che sia in nuances con il fondotinta. Ricordare che i punti di colore sul viso li devono dare ombretto, rossetto e blush!

Io ho scelto la cipria HD High Definition Powder di Make Up For Ever da stendere con l’apposito pennellino ma, in alternativa, c’è anche in versione compatta. Va passata sul viso con parsimonia e movimenti circolari sempre dall’interno verso l’esterno.

6) Blush: Per dare un punto si colore sul viso, la mossa sicura è utilizzare il blush. Da stendere sulle gote con parsimonia, per evitare l’effetto Heidi, il blush si sceglie in base all’effetto che si vuole ottenere. Io adoro l’effetto bonne mine ed ho optato per una tinta fluida. Io adoro la Bene tint di Benefit che si può usare anche sulle labbra.

7) Illuminante: Per creare degli effetti chiaro/scuro sul viso non bisogna necessariamente essere dei maghi del contouring ma scegliere un illuminante giusto e stenderlo come si deve. Attenzione perchè con l’illuminante non si fa altro che mettere in risalto alcuni punti del viso e mascherare i difetti per cui, in base ai vostri tratti somatici scegliete cosa illuminare. In generale bisogna illuminare la zona al di sopra delle sopracciglie, l’angolo esterno degli occhi e appena sopra l’osso zigomale. Se avete delle labbra poco carnose e volete un effetto “push up” potete applicare l’illuminante sull’arco di cupido ( le pieghe sotto il naso del labbro superiore). Io utilizzo l’illuminante Girl meet pearls di Benefit.

8) Mascara: “Senza mascara mi sento nuda”. “Senza bere caffè ed applicare il mascara non riesco ad uscire di casa la mattina”. Queste sono le tipiche frasi che una donna che ama truccarsi dirà sempre perchè il mascare è il migliore amico delle donne. Eh si, più dei diamanti. Anche sui mascara ci sarebbero intere enciclopedia da scrivere e per ciascuna donna il mascare deve assolvere a compiti diversi: allungare, infoltire, definire, colorare, incurvare. Insomma al mascara chiediamo dei miracoli che nemmeno al genio della lampada di Aladino. Io ho delle ciglia lunghe ma sottili e chiare per cui ho scelto il maschara Shock di Collista che incurva e infoltisce le mie ciglie senza appesantirle. Io lo passo sulle ciglia due volte con un gesto a zig zag per aprire le ciglia e definirle di più.

Con questi otto prodotti la base trucco perfetta è assicurata. Provare per credere!