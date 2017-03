Perché la beauty routine fa bene alla mente

C’è un presupposto fondamentale che ogni donna dovrebbe tenere ben presente quando, la mattina, si osserva allo specchio: l’’importanza della cura di sé va ben oltre la semplice “difesa della bellezza”! Prendersi cura con attenzione e costanza del proprio aspetto e della propria pelle ha infatti conseguenze positive sull’umore e persino sulla salute.

Lo dimostrano gli studi di neurocosmesi, ambito di ricerca della biologia cutanea che studia la relazione tra pelle e sistema nervoso: il semplice gesto di cura di sé rilassa, infonde positività interiore e fa sì che la mente invii impulsi nervosi che rendono la pelle più bella. E c’è di più. Perché oltre a contrastare il processo di invecchiamento cutaneo, la cura cosmetica può anche contribuire a rallentare il decadimento cerebrale.

Tra le aziende pioniere in questo campo c’è Shiseido che, grazie a costanti studi di neurocosmesi, è riuscita a dimostrare come l’atto del prendersi cura del proprio aspetto non influisca soltanto sul benessere psicologico ma, oggettivamente, anche su quello fisico.

Una delle ricerche più innovative condotte dall’azienda nipponica ha evidenziato, infatti, che la “terapia cosmetica” ha effetti positivi sulle funzioni cognitive nelle donne anziane, poiché determina l’aumento dell’ossigenazione della corteccia prefrontale sinistra, la regione cerebrale implicata nella pianificazione dei comportamenti cognitivi complessi, nell’espressione della personalità e nella presa delle decisioni.

Altri studi Shiseido condotti invece sull’aromacologia (la scienza che studia l’impatto degli aromi sul sistema neuro-endocrino-immunitario) hanno inoltre dimostrato come l’inalazione di specifiche fragranze agisca sulle attività cerebrali e sul livello di alcuni ormoni. L’ormone dello stress per eccellenza, il cortisolo, diminuisce e nel contempo migliora la funzione-barriera della pelle.

Imparare a prendersi cura di sé attraverso rituali di bellezza può quindi donare effetti positivi sulla mente e rallentare al tempo stesso il decadimento cognitivo.

In più, rappresenta un’attitudine speciale nei confronti di se stesse, da non confondere con l’autostima. Mentre quest’ultima è da ricondurre a risultati ottenuti nel tempo o ad apprezzamenti derivanti dall’esterno, la cura di sé rappresenta una forma d’amore nei propri riguardi non alimentata da fattori esterni, ma che si scopri in una personale dimensione interiore e si difende nel tempo.

Lungi dal mescolarsi al narcisismo, l’amore di sé rappresenta una scelta di protezione e valorizzazione della propria persona, un sentimento che induce la donna all’accudimento di se stessa, del proprio benessere e della propria bellezza, con un approccio quasi “materno”. Anche perché, oltre al fattore estetico, se ne comprende l’importanza ai fini della salute fisica e psicologica.

Proprio per facilitare le donne nel loro rituale quotidiano di bellezza, invitandole al tempo stesso a riscoprirne i tantissimi benefici, per tutto il mese di Marzo, Shiseido lancia la promozione My Beauty My Time: chi acquisterà una crema viso o un siero delle linee Ultimune, Ibuki, Bio-Performance, Benefiance, Benefiance WrinkleResist24 e Benefiance Nutriperfect, di ricevere in omaggio una pochette con cinque prodotti in formato travel-size necessari per la beauty routine: un detergente schiumogeno, una lozione riequilibrante, Ultimune, Ultimune Eye e il profumo Ever Bloom.