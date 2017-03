Peeling, per una pelle come da bambina

Sempre di più le donne sono consapevoli della loro bellezza e dei modi per mantenerla. Questo approccio “interventista” si riflette sull’uso più frequente di trattamenti ispirati dalla medicina estetica o che richiedono l’intervento soft del medico per trattare rughe, macchie, perdita di tono, acne, cicatrici. In quest’ottica i peeling sono stati finalmente sdogananti, non fanno più paura e sempre di più sono la prima scelta tra le donne che vogliono vedere risultati immediati e tangibili sulla pelle senza rinunciare ai benefici a lungo termine.

IL RIMEDIO ANTI-AGE PIÙ EFFICACE

«Se la pella appare grigiastra, perde di tonicità e aumentano le rughette, un peeling diventa il primo step per rimetterla in sesto, diventando un efficace intervento anti-age», spiega il dott Dott. Nicola Standoli, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. «Aiuta ad accelerare il turnover cellulare e ad allenare la pelle ad auto-rigenerarsi. In più, la quasi assenza di decorso post trattamento – non a caso è definito “sociale” perché non richiede lunghi tempi di recupero- lo rende accessibile a tutti, a prescindere dagli impegni e dall’età. Il risultato è una cute rinnovata, perché si eliminano i primi due strati di pelle morta (dei sette che la compongono) che fanno da “tappo”, rendendola di nuovo viva, e a lungo andare, più tonica, luminosa, compatta. In un certo senso ritorna bambina».

I TIPI DI PEELING

«Il peeling meccanico, la famosa dermoabrasione, è forse il trattamento più invasivo perché richiede 7 giorni di recupero e successivo arrossamento della pelle per circa 30 giorni. Quello fisico, invece, come il trattamento di ultima generazione Re-Surfacing, utilizza laser a Co2 per creare piccolissimi fori sulla cute che stimolano la rigenerazione cellulare e la produzione ex novo di fibre di collagene ed elastica, per poi trattarla con un mix detto PRP, ovvero plasma arricchito in piastrine e fattori di crescita, di immediato assorbimento negli strati più profondi della pelle. È una strepitosa stimolazione cellulare che richiede poche sedute per avere effetti visibili. Infine, quello chimico utilizza acidi come il glicolico, il salicilico o il tricloracetico in percentuali che variano dal 25% al 35% ed è perfetto per ritrovare luminosità e omogeneità immediata della cute».

LE INDICAZIONI

«I peeling possono essere profondi se si arriva al derma reticolare al punto da essere adatti a correggere le rughe più visibili, medi se ci si ferma al derma papillare per trattare macchie vecchie o melasma, superficiali se si agisce solo sull’epidermide in caso di acne e iper-pigmentazione e molto superficiali se si genera un’esfoliazione blanda, adatta soprattutto a ridurre il grigiore e il colorito asfittico con una desquamazione che dura pochi giorni. È quest’ultimo tipo di peeling il trattamento domiciliare consigliato come ponte tra una seduta e l’altra dal medico estetico, in modo da mantenerla in buono stato e bene allenata».

LE CONTROINDICAZIONI

«Sono sconsigliati nei mesi estivi e se fatti in primavera, quando c’è molta luce, è obbligatorio proteggere la pelle post-trattamento con uno schermo solare minimo con Spf 20, da usare anche in città. In caso di gravidanza, o di terapia ormonale o quando la pelle è già sensibile è meglio evitarli del tutto».

LA VERSIONE A CASA

«Quel che rende sicuri i peeling domiciliari è la percentuale di sostanze esfolianti utilizzate, in dosaggi molto bassi rispetto a quelli del medico estetico, che non creano alcun rischio di sensibilizzazione della pelle se si seguono le giuste precauzioni, la foto-protezione in primis».

L’ultimo arrivato sul mercato, per esempio, Peeling Nuit Progressif Visionnarie Crescendo di Lancôme, è un trattamento definito progressivo che agisce sulla pelle in due step, nel corso di 28 giorni, per ridare splendore a una pelle stanca, affaticata e opaca.

Ispirato all’HIIT (High-Intensity Interval Trianing) che alterna fasi dai sforzo a fasi di recupero, è una sorta di workout per la pelle, per riattivare il naturale processo di rigenerazione che per vari motivi è rallentato. La prima fase, che dura 14 giorni, è quella cosiddetta “di endurance”, cioè preparatoria con l’utilizzo di una formula al 5% di alphaidrossiacidi della frutta ed estratto di crusca di quinoa esfoliante per rendere la pelle più ricettiva agli attivi e donare più luminosità al colorito. La seconda fase, le successive 14 notti, prevede l’uso di una più alta concentrazione di sostanze, acido glicolico e salicilico al 10%, per andare più in profondità, levigare la superficie della pelle, ridimensionare i pori e rendere il colorito omogeneo. Il trattamento è arricchito da un derivato jasmonico tipico della linea Visionnarie, attivo che rinforza e rende la pelle più resistente, e che nasce dall’osservazione delle cicatrizzazione tissutale vegetale, la capacità che hanno le piante di auto-ripararsi e auto-difendersi dalle aggressioni esterne che non possono in alcun modo evitare.