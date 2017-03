Gli errori da non fare con i selfie

NON DISTINGUERSI DAGLI ALTRI

L’errore più comune che fanno in molti davanti all’obiettivo dello smartphone è «non essere originali», la pensa così Rankin, uno dei più grandi fotografi contemporanei. Quindi no a fish pout o duck pout, dimenticate la scuola Kardashian e fate spazio alla creatività. Essere diversi, avere la propria individualità, emergere dal mucchio è il motto della generazione che verrà, la Z per intenderci, se volete precorrere i tempi fate come farebbe la seconda leva di digital native: siate diversi.

ESAGERARE CON LA LUMINOSITÀ

Eccedere con il glow sulla pelle, troppo illuminante in crema o eyeshadow metallico, in foto si trasforma in un indesiderato effetto lucido. Per evitarlo fate ricorso a un salva selfie, un prodotto anti-shine che con una goccia trasforma il vostro incarnato. IBUKI Smart Filtering Smoother di Shiseido è meglio di un filtro fotografico, ha una texture intelligente che assorbe il sebo sulla pelle controllando l’eccesso di oleosità. Riduce la visibilità dei pori e perfeziona la pelle in modo impeccabile, donandole un fotogenico finish opaco che dura per ore. Si può usare prima del make-up o sopra il make-up.

SCEGLIERE LA LUCE SBAGLIATA

Quella troppo calda sbiadisce l’immagine, troppo fredda, ovvero il neon, è impietosa anche sui volti delle top model più belle rivelando tutti i difetti. Il segreto è mettersi di fronte a una finestra da dove entra luce naturale o usare una luce led che non crea ombre sul viso. È vero, non è sempre possibile trovarsi nel posto giusto con la luce giusta! Ma con la cover per smartphone Lumee, dalle luci led incorporate, le luci potete portarle sempre con voi. È il segreto di Kim Kardashian per il selfie perfetto.

RIVOLGERE LE SPALLE A UNA FONTE DI LUCE

Rischiate di mettere in ombra il viso e non riuscirete mai, neppure dopo 1000 tentativi, a scattare la foto da postare. La luce deve essere di fronte a voi, proprio come il flash del fotografo. Per non sbagliare scattate una foto usando Snapchat, il flash frontale lo avrete per default.

NON CONVERTIRSI A UN SELFIE STICK

Se la cosa vi imbarazza almeno fate attenzione a come tenete il cellulare, in modo da non far entrare nella foto anche il vostro braccio. Il nuovo trend non è scattare una foto full body, ma concentrarsi solo sul viso. In alternativa fate post-editing usando il tool per ritagliarla eliminando ciò che non volevate volontariamente fotografare.

USARE TROPPI FILTRI

Possono ridurre la visibilità dei dettagli del viso e rendervi irriconoscibili. C’è chi usa quelli di Facetune, chi di VSCO, di Perfect365 o di Adobe Photoshop Fix. Scegliete, piuttosto, un solo filtro su Instagram, es. valencia, e cliccate sull’icona in cima alla foto, il sole metà nero e metà bianco, finché appare una barra che permette di modificare l’intensità.

L’ANGOLAZIONE DELLA TESTA È SBAGLIATA

Se la inclinate troppo verso il basso create ombra sul viso e lo nascondete, se la inclinate troppo verso l’alto rischiate di mostrare l’interno delle narici. E nessuno vuole vederle. Secondo Rankin la regola d’oro è: «sguardo leggermente verso l’alto, mento in fuori e testa inclinata da un lato, ma non troppo». E ricordate che il telefono bisogna tenerlo all’altezza degli occhi in modo che lo scatto venga fatto dall’alto verso il basso.

SCATTARE UN SOLO SELFIE E SPOTARLO

Kylie Jenner, la star più selfie addicted che ci sia, ha dichiarato che prima di caricarne uno sul suo profilo Instagram ne scatta almeno 500! Sembrano tanti, ma visto che esiste la possibilità di fare editing perché non sfruttarla?