Cosa aiuta la pelle a difendersi dalle aggressioni esterne

Freddo, vento, sole, inquinamento… Giorno dopo giorno la pelle del viso è sottoposta ad attacchi esterni di vario genere e non sempre le difese naturali sono in grado di contrastarne efficacemente gli effetti. Risultato: l’epidermide si disidrata, si screpola, diventa rossa, si ricopre di macchie e aumentano gli inestetismi. Esistono tuttavia delle strategie di difesa che possono essere attivate, anche in modo naturale, per prevenire i danni delle aggressioni e aiutare la pelle a difendersi nel migliore dei modi tutto l’anno. Eccone cinque.

UNA BUONA DETERSIONE

La detersione quotidiana è fondamentale per eliminare polveri e residui di trucco, ma è importante anche effettuarla con prodotti privi di tensioattivi, perché asporterebbero il film lipidico della pelle che, in tal modo, diventerebbe arida e screpolata e più soggetta alle aggressioni esterne. Meglio poi risciacquare sempre il viso con acqua tiepida e non bollente, poiché la temperatura elevata tende ugualmente a seccare la pelle.

L’IDRATAZIONE COSTANTE

Avere una pelle screpolata e poco ossigenata significa lasciar libero accesso agli agenti inquinanti, dando il via libera all’invecchiamento cutaneo. Una buona beauty routine quotidiana è pertanto fondamentale per mantenere sempre ben pulita e idratata la pelle, la prima barriera che ci protegge dalle aggressioni esterne.

LA PROTEZIONE SPF

L’uso di prodotti cosmetici dotati di protezione SPF contro i raggi UVA e UVB, sia in estate che in inverno, rappresenta un vero e proprio must. Penetrando attraverso le nuvole, l’azione dei raggi ultravioletti può infatti favorire anche in inverno la comparsa di macchie cutanee e accelerare il fotoinvecchiamento.

L’ALIMENTAZIONE MIRATA

Anche la scelta di cibi alleati aiuta ad attivare una speciale difesa naturale contro gli attacchi alla pelle. L’obiettivo è mantenere sempre alto il livello di idratazione dei tessuti e combattere i radicali liberi che minano l’integrità del collagene (la proteina che mantiene il tono e l’elasticità della pelle). Tra i cibi amici da mettere nel piatto, ve ne sono in particolare tre: il melograno, ricca fonte di polifenoli, dalle proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie; il cetriolo, costituito al 96% di acqua e prezioso quindi per mantenere la cute ben idratata, ricco anche di vitamine, in particolare di acido folico, vitamine A e C. Contiene inoltre silice, minerale necessario per la conservazione e la protezione dei tessuti; infine le uova, perché contengono lecitina, sostanza alleata nella protezione della pelle dal sole. La lecitina è peraltro una componente nutrizionale indispensabile per il corpo perché ripara i tessuti e ricostruisce le membrane cellulari.

L’IMMUNO-COSMESI

Una soluzione in più è arrivata anche dalla Ricerca cosmetica, che negli ultimi anni ha fornito risposte molto efficaci grazie a prodotti innovativi, capaci di stimolare la difesa dell’epidermide “dall’interno”. Si chiamano immuno-cosmetici e una volta applicati sulla pelle ne rinforzano il sistema immunitario potenziando la capacità di resistere allo stress e agli attacchi esterni.

Primo fra tutti Ultimune, l’immuno-attivatore cosmetico lanciato da Shiseido dopo 20 anni di ricerca scientifica, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione cosmetica. La pelle possiede infatti un proprio sistema immunitario: un pool di cellule specializzate che ci difendono dall’attacco di microbi. E questa è la dimostrazione che esiste pertanto un’interazione fra il sistema immunitario cutaneo e la salute e la bellezza della nostra pelle.

Applicato mattina e sera dopo il detergente e la lozione riequilibrante, e prima dei trattamenti abituali, il siero immuno-attivatore Ultimune restituisce a una pelle giovane ma stressata la capacità di reagire agli stimoli ambientali e a una cute matura la resistenza di una pelle giovane. In più, rende la pelle più ricettiva all’azione dei cosmetici applicati successivamente, potenziandone l’efficacia.

Risultato: la pelle appare visibilmente rigenerata e risplende della sua naturale energia.