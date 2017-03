Beauty Blender per un make up da vere professioniste

La spugnetta make-up è per ogni donna un must-have: impossibile stare senza!

Serve a noi donne per stendere il nostro fondotinta in crema o più compatto in maniera impeccabile, ma è anche essenziale per rimettere a nuovo il nostro viso e rinfrescarlo quando siamo fuori casa.

La prima spugnetta rivoluzionaria, diversa dalla classica rotonda che dopo un po’ si sgretolava in mille pezzi, è stata sicuramente la Beauty Blender: dai vari colori e con la sua forma ellittica ha una base larga e una punta più stretta, morbida al tatto, stende il fondotinta in modo uniforme e preciso in tutti i punti del viso. La beauty Blender è senza lattice e non costituisce dunque un problema per chi soffre di allergie.

Tra le spugne, sempre rigorosamente Latex Free, si annovera la Foundation Blender. Semplice e morbida al tatto, è un spugna rivoluzionaria con un bellissimo design e la si può trovare in tre colori: rosa, viola e nero. Tra l’altro, la Foundation Blender ha un suo nuovissimo supporto, lo Spongedry, creato per appoggiare qualsiasi tipo di spugna, un’idea semplicemente geniale!

Le spugnette per il fondotinta Make up Blender Kiko hanno una forma diversa appuntite da un lato e tondeggiante dall’altro. La punta la si può utilizzare per i punti più difficili mentre la parte più tonda per la stesura del trucco sulle guance o parti più ampie del viso.

La Miracle Complexion Sponge di Real Technique è una spugna per il make up tre in uno: ogni lato ha la sua funzione! La parte rotonda per applicare le creme nei punti più ampi del viso con un tocco di tampone ripetuto, mentre la punta serve a coprire le imperfezioni del viso.