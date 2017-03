Come prepararsi per un appuntamento romantico

Appuntamento romantico in vista? Dedicati un momento tutto per te, con coccole beauty e un make up top! Vi racconterò passo dopo passo i piccoli rituali di bellezza a prova di qualsiasi incontro importante.

Bagno caldo e scrub corpo per una pelle morbidissima

Prendi del tempo per te e concediti un bagno o una doccia rilassante: come rendere unico e speciale questo momento di bellezza? Con un profumatissimo bagnoschiuma alle note di fiori profumati come quelli di Perlier all’aroma di iris blu dei colli toscani.

Per rendere morbidissima la pelle, passate al gommage corpo, una soluzione delicata per esfoliare in profondità. Il gommage végétal di Yves Rocher è un toccasana per il corpo! Lascia la pelle liscia e uniforme, oltre ad avere un goloso profumo di albicocca.

Un’altra alternativa è quella dell’ Exfoliating Scrub di Clinique, un esfoliante detergente che elimina le cellule morte, affina la grana della pelle e leviga le linee

Piega perfetta per essere al top!

I capelli sono il vostro cruccio? Optate per una piega che valorizzi il volto e lo renda armonico. Questo è l’anno delle flat waves, onde leggere e delicate in grado di movimentare l’hairlook di ogni chioma. Il punto di riferimento per l’hairstyling a prova di appuntamento? Go Coppola Terraggio, salone hair a Milano. Lasciatevi coccolare dallo staff e concedetevi una piega glamour!

Se invece preferite il “fai da te” vi consigliamo una piega mossa e veloce con la Babyliss Curl Secret.

Cura del viso e make-up: toni romantici e delicati

Passiamo alla cura del viso: preparate la pelle del volto al meglio prima di applicare il make-up! Si inizia con un contorno occhi ricco e idratante, perfetto per lasciare gli occhi riposati. La linea Silk SeriCream di Naturamla, nuovo brand nel campo beauty, propone un fantastico contorno occhi delicato e al tempo stesso super idratante! Applicatelo insieme alla crema viso della linea Benefit Cosmetics, per un risultato impeccabile.

Si passa poi al make-up: per un’occasione romantica il trucco non può che essere delicato e dai toni caldi. Per l’ombretto optate per una palette dai colori rosa e pesca, da sfumare delicatamente. Il blush, sempre nei toni del pesca, renderà il volto etereo e luminoso: non dimenticatevi di scegliere la tonalità più in linea con il colore della vostra pelle. Lasciate le labbra al naturale applicando solo un velo di glossa Sweet Peach di Too Faced, oppure puntate su un balsamo illuminante come Le Rouge Perfecto di Givenchy, un prodotto che al tempo stesso idrata e ravviva il colore.