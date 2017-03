Come invecchiare meglio, 10 segreti delle star

Sentirsi energiche, ispirate, felici è il nuovo modo per invecchiare meglio. Nell’era della filosofia green, del mangiare healthy e della ricerca di se stessi attraverso le discipline orientali, il sentirsi giovani non passa più solo dall’applicazione di elisir anti-age. Le star ci insegnano che il segreto per combattere le rughe è volersi bene a 360 gradi.

Sarà un caso ma tutte le celeb che sono invecchiate meglio praticano costantemente yoga, da Jennifer Aniston a Christy Turlington, che lo abbina alla corsa. Essere in armonia e ritrovare il proprio centro, è il primo step da cui partire per essere più belle anche fuori, e non sentire gli anni che passano.

Una delle sostenitrici del benessere psico-fisico prima di tutto è Elle MacPherson, il cuo corpo strepitoso le è valso il titolo di The Body, anche con 52 anni. In una intervista a Hello Magazine ha dichiarato di come i suoi obiettivi di bellezza siano cambiati col tempo e con l’avanzare dell’età, e di come oggi sia più importante avere uno stile di vita sano e sentirsi felice per poter sfoggiare una forma perfetta.

Della stessa idea è un’altra grande top degli anni Novanta, Cindy Crawford. Il suo miglior consiglio per le donne che hanno paura di invecchiare? «Siate felici e pazienti». Pazienti perché se si inzia a prendersi cura di sé con creme, bevendo molta acqua, facendo attività fisica, limitando l’alcol e dormendo il giusto fin da giovani, i benefici non si apprezzano subito, ma solo invecchiando.

