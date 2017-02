I segreti di bellezza del Giappone: ecco cosa ho scoperto

In Giappone avere un incarnato del viso perfetto è di grande importanza ed è per questo che le donne asiatiche si prendono il tempo (davvero) necessario per curare la propria pelle. Motivo per il quale le aziende di cosmetica davvero innovative, sperimentali e all’avanguardia si trovano proprio in Corea (e non in America).

Ma quali sono i segreti della loro pelle perfetta? Io me lo chiedevo da tempo e allora, studiando approfonditamente, ho scoperto che…

1) L’ACQUA PUÒ TUTTO

Le donne asiatiche associano l’idea di una pelle sana e luminosa a un viso deterso e idratato. Non c’è ritardo o appuntamento che tenga: la mattina cascasse il mondo, c’è il rito della detersione a cui dedicare almeno 10 minuti (come ha dichiarato di fare la giovane popstar sudcoreana Bae Suzy).

Inoltre, le ultimissime novità asiatiche sembrano puntare tutto sull’acqua e sulle consistenze liquide da vaporizzare, anche quando si parla di creme: un soluzione ideale per non irritare o appesantire la pelle. Sembra che ogni 2 secondi in Giappone venga venduto il Replenishing Hydrator, by Hada Labor Tokyo, azienda farmaceutica giapponese. Pare che la commistione di texture liquida e acido ialuronico siano gli unici capaci di idratare profondamente e combattere i segni dell’età.

Ogni 12 secondi, invece, viene venduto il Cure Natural Aqua Gel: un esfoliante delicato da massaggiare composto dal 90% di acqua idrogenata, aloe vera ed estratto di Ginkgo Biloba.

2) LA PULIZIA DEL VISO HA I SUOI (7) STEP

Ormai lo abbiamo imparato: per far sí che che la nostra pelle sia una base ideale per il trucco, dobbiamo curarla e preparala al meglio, ecco perché la pulizia del viso è importante.

In Asia, però, è molto più approfondita e si fa ogni sera. La chiamano layering: la stratificazione dei prodotti che si applicano sul viso ogni sera dove i passaggi sono 7 e non posso essere invertiti per nessun motivo: olio struccante, detersione, lozione, siero, contorno occhi, crema e balsamo labbra.

Le Academy Beauty Consultant Shiseido, Maiko Nishio e Naoki Kimura consigliano di concludere il rituale sempre con un massaggio, dall’interno verso l’esterno e dal basso verso l’alto, aiutandosi con un velo di crema da massaggio, passaggio fondamentale per conservare tonicità e luminosità della pelle.

CURIOSITÀ: sembra che l’uovo sia l’ingrediente più diffuso negli articoli per la pulizia del viso: dalle creme ai sieri, alle maschere. Segnaliamo l’Egg Mousse Soap, una schiuma detergente che promette di rimuovere il sebo in eccesso con un massaggio che permette di stimolare la circolazione e illuminare la carnagione e l’Egg Pore Blackhead Steam Balm di Tony Moly, balsamo dalla consistenza di un gel che promette di salvarvi dai punti neri.

3) LE MASCHERE SONO MAGICHE

Le loro maschere in tessuto non incutono più timore neanche a noi italiani. Ma mentre noi siamo ancora alle prese con le più semplici, loro sono anni luce avanti e propongono quelle con LED incorporati, quelle che sfruttano la ionoforesi e persino i raggi infrarossi.

Per chi odia le pose, ci sono le “Splash masks” o Patting Water Pack di Blithe che riducono il tempo di posa da 20 minuti a 15-30 secondi (funzionaranno davvero?).

Estée Lauder Corea studia e vende in tutto il mondo sieri, creme e maschere dedicate proprio a chi aspira ad avere una “pelle asiatica”. Molto ben recensita all’estero la maschera argento Advanced Night Repair Concentrated Recovery Powerfoil Mask, soprannominata “Iron Man” per il potente trattamento che promette contro i segni di invecchiamento.

Se vi trovate in Giappone, Claudia Mammalella di “Amiche di Smalto”, consiglia questi brand: My Beauty Diary, Dr Post, Innisfree, Ryuspa, Benico, Astalift e Cogit. E se siete curiose di vedere (quasi) dal vivo gli store giapponesi, potete leggere il suo articolo e guardare attraverso i suoi occhi le sue foto: ha documentato davvero tutto durante il suo viaggio. Potete leggerlo qui.

4) IL MAKEUP

Ma come fanno poi a cambiarsi i connotati? Chirurgia estetica a parte, avere occhi giganti si può, anche senza doverci ricorrere. Clio in uno dei suoi articoli mostra esempi di grandi trasformazioni, svelandoci i trucchi tutto sommati semplici per ottenere lo stesso effetto.

Ecco, allora, anche il suo tutorial per occhi grandi