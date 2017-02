Rendi anti-age la tua pulizia viso

L’AZIONE

«La giusta pulizia viso oltre a eliminare i residui del trucco aiuta a rimuovere i detriti cellulari e le sostanze inquinanti provenienti dall’ambiente esterno, come particolato e polveri sottili, le stesse che respiriamo», chiarisce la dermatologa Magda Belmontesi. «Per questo tutti devono farla, anche chi non si trucca, e nel modo giusto per non intaccare la barriera protettiva della pelle».

I BENEFICI

«Se ben fatta favorisce lo stimolo del microcircolo, rimuove lo strato più superficiale dell’epidermide e mantiene attivo il turnover cellulare, cioè il passaggio delle cellule della pelle dallo strato basale a quello epidermico, molto attivo in una donna giovane. Con l’età questo processo di rigenerazione rallenta e se la cute non è correttamente stimolata può verificarsi un’ipercheratosi, cioè ispessimento del tessuto corneo, che diventa opaco e poco elastico, anticamera della comparsa delle rughe.

Si pensi, ad esempio, a una parete stuccata che quando invecchia perde uniformità e si crepa. Accade lo stesso con la pelle, se il turnover cellulare rallenta per l’avanzare dell’età e per foto-invecchiamento, la rigenerazione non avviene più in 28 giorni ma anche in tre mesi! Il pericolo in questi casi, soprattutto oltre i 55 anni, è il sopraggiungere dell’elastosi, ovvero pelle non più elastica, rigida, fibrosa e che non si rigenera velocemente».

«Una pulizia profonda con una spazzola sonica, previene tali degenerazioni e permette di trasformare il momento della detersione in una cura anti-age, senza effetti collaterali, ovvero infiammazioni». Device innovativi, come Mia2 di Clarisonic che compie 300 micro-oscillazioni al minuto, puliscono i pori in profondità e sei volte più efficacemente della pulizia manuale, ma con delicatezza, nel rispetto della naturale elasticità della pelle, tanto da essere adatti anche alle cuti più sensibili.

LA PERFETTA DETERSIONE ANTI-AGE

«Si rimuove prima il trucco con i prodotti abituali, in questa fase non si intacca lo strato corneo, non conta quanta pressione manuale venga esercitata. Poi si interviene con un manipolo con testine che libera dalle impurità, in modo uniforme, tutto il viso, grazie anche alla possibilità di personalizzare la pressione nelle parti più delicate, come il contorno occhi».

«Così la pelle respira, si attiva la luminosità e si stimola l’autorigenerazione cellulare. È consigliata una volta al giorno, meglio di sera quando completata la funzione diurna di barriera protettiva, inizia la fase della riparazione notturna. Ovvero, aumenta l’attività dell’ormone GH che assicura alla pelle di ricevere più ossigeno diventando così più ricettiva ai principi attivi delle creme ristrutturanti da usare post-detersione». Ecco perché una pulizia profonda fatta di sera è la garanzia di un viso luminoso nel breve termine, la mattina, e più giovane nel lungo.



«Le modalità cambiano leggermente per chi ha le pelli molto delicate e atopiche, in questi casi è meglio che venga fatta solo tre volte a settimana. Lo stesso vale per quelle molto grasse e impure, se se pulite troppo in profondità, vedono innescano una reazione di compensazione e le ghiandole sebacee producono più sebo per riequilibrare la barriera idrolipidica dell’epidermide».