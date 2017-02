I nostri 10 sì a Clarisonic

Pulizia del viso: il rito fondamentale per chi desidera una pelle sempre fresca e luminosa. Imprescindibile anche per chi ben sa che detergere a fondo l’epidermide dalle impurità aiuta a rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Preservando la bellezza naturale.

Proprio con l’obiettivo di creare un sistema semplice, efficace e delicato per liberare i pori e rendere la pelle più bella, a Seattle è nata Clarisonic. La spazzola dotata di tecnologia sonica, sviluppata inizialmente come trattamento professionale da cabina, in oltre un decennio ha rivoluzionato il mercato della bellezza, imponendosi nella beauty routine di milioni di donne (e uomini) negli Stati Uniti.

Negli anni, la spazzola Clarisonic si è evoluta, completata, perfezionata sempre più per aderire alle nuove esigenze dei consumatori. Ma a cosa sono dovuti questa sua crescente popolarità e il suo attuale successo negli States?

Fra i tanti plus oggettivamente riscontrabili, abbiamo individuato dieci motivi per cui usarla conviene. Scopriteli qui: diventerà il vostro nuovo must have?

1.È 6 VOLTE PIU’ EFFICACE DI UNA PULIZIA MANUALE

Il punto di forza della spazzola Clarisonic consiste nella capacità di rimuovere il make up alla perfezione e detergere la pelle ben sei volte meglio rispetto a una tradizionale pulizia manuale. A differenza delle tecnologie a rotazione, inoltre, il sistema di pulizia a ultrasuoni, con oltre 300 micro-oscillazioni al secondo, abbinato ad acqua e detergente agisce in armonia con la naturale elasticità della pelle pulendo a fondo, con efficacia e delicatezza.

2. SI PUO’ USARE SULLA CUTE SENSIBILE

I delicati sistemi di pulizia Clarisonic sono adatti anche alle pelli sensibili e possono essere utilizzati anche due volte al giorno.

3. AMPLIFICA LA LUMINOSITA’ NATURALE

Usata insieme al detergente, la spazzola Clarisonic deterge la pelle migliorandone la grana e rendendo i pori meno visibili. Il viso appare più liscio, morbido e naturalmente luminoso.

4. DIFENDE AL MASSIMO DAGLI EFFETTI DELL’INQUINAMENTO

Una pulizia profonda dell’epidermide diventa ancora più importante nel momento in cui è necessario detergere delicatamente i pori anche per liberarli dagli agenti inquinanti. Appositi test clinici hanno dimostrato che le spazzole detergenti Clarisonic hanno il potere di eliminare 30 volte più inquinanti (responsabili di un accelerazione dell’invecchiamento), rispetto alla detersione manuale.

5.HA UN’AZIONE ANTIETA’

Oltre a prevenire il deterioramento cellulare, la sua profonda azione purificatrice contribuisce a ridurre l’aspetto di rughe e linee sottili grazie anche a testine di ricambio brevettate, prima fra tutte la Radiance: progettata con setole lisce e morbide per un’esperienza di pulizia extra lusso e di grande efficacia.

6.MIGLIORA LA PENETRAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

Effettuando una pulizia così completa e profonda, si favorirà al massimo l’assorbimento dei trattamenti skincare applicati successivamente.

7.“ALLENA” IL VISO (SENZA FATICA!)

La tecnologia a ultrasuoni della spazzola Clarisonic sfrutta micro-oscillazioni avanti e indietro, molto frequenti ma altrettanto delicate, per pulire a fondo rispettando l’elasticità della pelle. Una tecnica che rientra perfettamente nel nuovo trend “Millennial” del cosiddetto Skin Fitness.

8. È PRATICA E VELOCE

L’ultimissima versione, la Clarisonic MiaFit ™ ha tutta la potenza della spazzola tradizionale ma in formato mignon. Compatta e ultra pratica (sta perfettamente nel palmo della mano!) è perfetta da mettere nella sacca della palestra , nel bagaglio a mano o semplicemente in borsetta. Dotata anche di caricatore con cavetto USB, garantisce alte performance in tempi ridottissimi: bastano 60 secondi per una pulizia delicata di routine, 80 di pulizia normale per togliere anche il trucco più resistente!

9.SI PUO’ USARE SOTTO LA DOCCIA

Clarisonic MiaFit ™ è waterproof ed è statoa progettata per essere utilizzata anche sotto la doccia o nel lavabo. Una volta caricato, si inumidiscono con acqua la testina e la pelle, si applica sopra un po’ di detergente e si seleziona la modalità da avviare (pulizia delicata o normale).

10.È UN INVESTIMENTO CHE FA RISPARMIARE TEMPO E DENARO

Scegliere di acquistare una spazzola sonica, come la Clarisonic MiaFit ™ assume un senso particolare se l’obiettivo è risparmiare. Tempo: perché rappresenta, al mattino e alla sera, un modo ultra veloce per assicurare alla pelle una detersione perfetta in poco più di un minuto. Denaro: perché essendo una spazzola pensata già in origine per un uso professionale, una volta in tuo possesso non sarà più necessario spendere per periodiche sedute estetiche di pulizia o trattamenti ad hoc. Costa 220 euro. Un piccolo investimento che ti ripagherà sulle lunghe distanze!