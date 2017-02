Beauty DIY: maschera viso idratante fai da te

Negli ultimi anni c’è stata letteralmente un’esplosione del DIY e soprattutto del Beauty Diy.

Sarà stata la crisi economica che ci spinge ad evitare le spese superflue, sarà stata la disoccupazione che ci regala tantissimo tempo libero, ma il fai da te ha realmente preso il sopravvento nella nostra società.

Quando parliamo di fai da te in ambito beauty non facciamo riferimento solo alle cure estetiche fatte in casa, quindi la classica manicure, pedicure o ceretta che ormai abbiamo imparato a fare da sole e non abbiamo più la necessità di andare dall’estetista, ma ci riferiamo anche alla produzione dei nostri prodotti di bellezza.

Ovviamente produrre in casa prodotti cosmetici non è affatto semplicissimo, soprattutto quelli che richiedono conservanti per poter essere utilizzati nel tempo.

Molto più semplici da realizzare sono invece, i cosmetici che vengono consumati nel giro di poche applicazioni; in questo caso infatti con pochi ingredienti, spesso presenti già nelle nostre cucine, riusciamo a realizzare dei veri e propri prodotti di bellezza che ci fanno risparmiare qualche soldino, ma che ci permettono anche di essere certe della qualità degli ingredienti utilizzati per prenderci cura della nostra pelle.

Oggi allora voglio condividere con voi la ricetta di una maschera viso semplicissima da preparare, ma davvero efficace per apportare idratazione al vostro viso.

Maschera viso al late di cocco

Per preparare una maschera viso al latte di cocco mescolate un cucchiaio di yogurt bianco con un cucchiaio di latte di cocco e qualche goccia di olio di mandorle dolci.

Applicate la maschera sul viso e lasciate agire per circa 20 minuti, poi sciacquate il viso con acqua tiepida e il risultato vi sorprenderà.

Sono sicura che se avete la pelle secca (come me!!!) non potrete più fare a meno di questa maschera viso, io me la concedo circa una volta al mese e ciò che adoro di più è che gli ingredienti necessari per farla ce li ho sempre a disposizione.

Vi aspetto su Instagram: @lacasadeipuffi