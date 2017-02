I segreti per il vostro selfie perfetto

Buongiorno ragazze, oggi vi parlo di un argomento che sicuramente interesserà tantissime di voi, i segreti per un selfie perfetto!

1. Prima di ogni selfie, e soprattutto prima di scattare le foto per il mio profilo Instagram, dedico un pò di tempo alla cura della mia pelle, e da poco ho trovato il mio migliore amico beauty, che porterò sempre con me, soprattutto durante la fashion week milanese. Qual è questo prodotto miracoloso? IBUKI Smart Filtering Smoother di Shiseido: un photoshop della cosmesi che cancella istantaneamente imperfezioni come lucidità, pori dilatati, per una pelle perfettamente omogenea.

2. La luce, condizione unica e necessaria. Deve essere diretta sul volto e sopratutto deve essere bianca, in modo da evidenziare e mettere in risalto ogni nostra caratteristica.

3. L’angolazione del telefono. Il telefono non deve mai essere completamente in posizione verticale, ma sempre leggermente inclinato.

4. Mascara. Puntate su un look semplice e nude, utilizzando solamente Ibuki di Shiseido e un tocco di mascara per concentrare tutta l’attenzione nello sguardo.