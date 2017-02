Inquinamento e pelle: il rimedio sta in una spazzola sonica

Allarme smog! “Picco di Pm 10, già bruciato il bonus europeo di 35 giorni”. È uno dei tanti titoli di giornale che leggiamo in questi giorni. Allarmistici come lo sono da qualche anno a questa parte oramai, ma di un allarmismo del tutto giustificato. Vari fattori, tra i quali il cambiamento climatico con conseguente diminuzione delle piogge (pare che in Lombardia, secondo Coldiretti, a gennaio e febbraio sia caduta l’80 per cento in meno di pioggia rispetto ai valori medi stagionali), stanno contribuendo a rendere l’aria delle città, soprattutto, irrespirabile.

Ma non solo, perché smog significa anche serio pericolo per la salute della pelle. Se fino a poco tempo fa, infatti, si metteva in guardia soprattutto dai pericoli derivanti dai raggi UV, oggi sostanze come polveri sottili e gas di scarico sono chiamati direttamente in causa. Perché la pelle, essendo un organo particolarmente ricettivo, rappresenta il primo bersaglio da parte di tutti questi agenti inquinanti, che agiscono a breve termine producendo discromie, rughe precoci, disidratazione e sensibilizzazione, ma anche sulla lunga distanza con vere e proprie malattie.

E sbaglia chi pensa che il problema sia solamente riservato alle aree urbane, poiché uno studio condotto dalla Nasa ha messo in luce come ben l’80 per cento della popolazione mondiale sia esposta all’aria inquinata che supera il livello di concentrazione massimo stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di 10 microgrammi per metro cubo. E non si pensi nemmeno che stare al chiuso possa in qualche modo mettere al riparo, dato che secondo l’Agenzia per la Protezione Ambientale, i livelli degli inquinanti atmosferici al chiuso possono essere da due a cinque volte maggiori rispetto a quelli che si rilevano all’aperto e tra questi ci sono sostanze come il creosoto, prodotto da stufe e caminetti e particelle provenienti dal legno trattato e da isolanti vari.

Ma quali sono le principali categorie di inquinanti dell’aria e quelli che più causano danni alla pelle? Molti abbiamo imparato a conoscerli dalle cronache giornalistiche: in questi giorni, infatti, una delle parole più sentite è Pm 10, una forma di particolato (PM) costituita da minuscole particelle e da goccioline di liquido in grado di penetrare in profondità nell’epidermide, dato che è di circa 20 venti volte più piccola dei pori, compromettendo la funzione di barriera e favorendo un precoce invecchiamento cutaneo.

Come difendersi, dunque? Da sempre si raccomanda di utilizzare creme con filtri UV quando ci si espone al sole ma anche in città. Sarebbe anche buona norma utilizzare creme e trattamenti ricchi di principi attivi antiossidanti in grado di combattere i radicali liberi. Ma soprattutto non dimenticando mai che una buona detersione è condizione fondamentale per la salute della pelle, innanzitutto lavandola ogni sera e anche al mattino, con i giusti detergenti. Ma per farlo ancora più in profondità, la cosmetica ha messo da qualche tempo a disposizione strumenti meccanici in grado di agire davvero in profondità: si tratta delle cosiddette spazzole soniche. Tra queste Clarisonic, la prima in assoluto a essere comparsa sul mercato, già da qualche anno e caratterizzata da una tecnologia sonica che effettua un micro-massaggio, attraverso 300 micro-oscillazioni al secondo, vale a dire 300 micro-movimenti quasi invisibili a occhio nudo, che facilitano la rimozione in profondità di impurità, sebo e cellule morte. Permettendo così ai prodotti di trattamento di penetrare più a fondo, poiché la pelle, privata dello strato superficiale di cellule morte, assorbe meglio i principi attivi.

Clarisonic Mia FIT, l’ultimo modello, sta perfettamente nel palmo della mano e si adatta a ogni stile di vita! E’ waterproof, disponibile in tre colori – rosa, bianco e azzurro – e può facilmente trovare posto nella borsa da palestra, nel bagaglio a mano o nella borsetta, per offrire una pulizia delicata ed efficace in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi.