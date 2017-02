Skin Fitness: la cura della pelle 2.0

Non siamo ancora in una puntata della serie tv “Black Mirror” in cui anche lo specchio ci dà un voto, come alla Lacie di “Nosedive”, ma la sala da bagno sta molto cambiando. Lo specchio non è ancora così smart, ma i trattamenti per la pelle lo sono: lo skincare si sta trasformando in “Skin Fitness” che, secondo l’agenzia di previsione Information & Inspiration, è una una delle grandi macro-tendenze già in esplosione sul mercato asiatico.

Ai classici flaconi di creme e sieri si stanno affiancando dispositivi elettronici a uso domestico che puntano ad allenare la pelle senza sforzi, come in una ginnastica passiva (secondo un’analisi Mintel per Cosmetica Italia, la realtà aumentata è uno degli scenari futuri della bellezza anche nel nostro Paese). La più sfruttata dai device sul mercato italiano rimane la tecnologia sonica inaugurata dall’antesignano dei device: Clarisonic. Nata nel lontano 2004, questa spazzola di pulizia sonica coperta da ben 45 brevetti sfrutta micro-oscillazioni avanti e indietro, molto frequenti ma altrettanto delicate, per pulire a fondo rispettando l’elasticità della pelle.































Accanto alle spazzole oscillanti, sempre più fashion e compatte, molti device hi-tech cominciano a sfruttare la luce LED che, secondo un’indagine di Kline Group, nelle categorie anti-age, acne e crescita dei capelli è la tecnologia più forte. In Italia Incarose la usa per rassodare il contorno occhi con My Eyes Led-Ionic (nella gallery in alto), mentre all’estero (e presto anche da noi) questa tecnologia è molto usata per le maschere viso, perché capace di rigenerare l’energia delle cellule.

LEGGI ANCHE I 10 prodotti più innovativi del 2016

Altra tendenza, tanto per le maschere quanto per le testine massaggianti, è l’utilizzo del flusso elettro-osmotico creato dalle correnti ioniche (ioni positivi e negativi alternati), che migliorano la distribuzione dell’acqua nella pelle e quindi la circolazione. Funzionano così il nuovo Attivatore Viso di Panasonic e la maschera Skin Play di Baldan Group, da attivare con un’app dallo smartphone (nella gallery), entrambi capaci di rigenerare la pelle e potenziare gli effetti degli attivi cosmetici.

Per ora infatti creme, schiume e sieri non sono affatto sorpassati, ma pensati sempre più per lavorare in sinergia con questi mini elettrodomestici da viso (per approfondire, Glamour N. 296 febbraio in edicola, servizio “Beauty Hi-Tech”, pag. 186).