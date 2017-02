Selfieready…pronte al selfie perfetto?

Tra Instagram foto, Instagram stories, Snapchat video, Facebook Live, foto profilo, foto ricordo, nell’era del ventunesimo secolo è un continuo selfie. E allora direi che è giunto il momento di rivelarvi i miei trucchi per essere ancora più belle nei vostri innumerevoli autoscatti.

Partiamo dal primo….

La luce: fondamentale in qualunque tipo di foto, selfie inclusi ovviamenti. La luce renderà più bella non solo la vostra foto in sè ma anche il vostro viso e i vostri lineamenti. Con la luce giusta gli occhi saranno più brillanti, la pelle risulterà più luminosa, le labbra più colorite e il vostro viso farà impazzire web, social e pretendenti.

La posizione del dispositivo: può sembrare poco rilevante e invece è importantissimo tenere lo smartphone , il tablet, o qualunque dispositivo con cui scattiate la foto nella posizione corretta. Il consiglio che vi do è di tenerlo leggermente più alto del vostro viso e del vostro sguardo. In questo modo eviterete l’effetto “deformazione” che rischiate invece di avere, tenendo la fotocamera frontale, davanti a voi.

Base trucco e make-up: anche quest aspetto è fondamentale per un buon selfie. Con questo non voglio dire che il make up sia strettamente necessario per scattare la foto, anzi, una foto al naturale è alle volte molto più bella di una con un trucco eccessivo. L’importante è utilizzare una buona base che uniformi il colorito e copra le imperfezioni. Io mi trovo benissimo con Ibuki Smart Filtering Smoother di Shiseido Con questo prodotto la mia pelle è più uniforme, più vellutata e più distesa, i pori sono meno visibili e l’eccesso di sebo è assorbito, praticamente un filtro miracoloso che rende magnificamente fotogenici.

I filtri fotografici: giocate con i filtri e divertitevi a trovare quello che più vi piace e vi rappresenta. Io personalmente non amo quelli che distorcono troppo i colori e scelto un effetto #nofilter (vedere al punto base trucco e make-up). Aggiungete una buona dose di “Alte Luci” da non confondere con il parametro della “luminosità”, queste renderanno la vostra foto più soleggiata senza appiattirla.

Il sorriso: at last but not least, uno strumento importantissimo per essere pronte al meglio al vostro selfie è il vostro sorriso…poco accennato, smagliante, come lo preferite, l’importante è non essere troppo troppo serie.

Questi sono i miei 5 consigli per un Selfie perfetto. Ora che li conoscete, are you #selfieready?