Avere una pelle del viso morbida e vellutata non è un sogno. Spesso sono la pigrizia e una beauty routine sbagliata a incidere in maniera negativa sui risultati che speriamo di ottenere. Non servono trattamenti miracolosi, ma appena 10 minuti da dedicare ogni giorno alla cura del viso seguendo pochi e semplici passaggi. La parola d’ordine è idratazione!

1. Primo step: detergente

Pulire con cura il viso è fondamentale perché lo prepara a ricevere i trattamenti successivi. A seconda del tipo di pelle va scelto il prodotto adatto e applicato seguendo movimenti circolari dal basso verso l’alto per attivare la circolazione e stimolare la cute.

2. Secondo step: scrub

Sulla pelle ancora umida usare una crema o un gel con microgranuli per rimuovere impurità, cellule morte e stimolare la rigenerazione cellulare. Non va fatto tutti i giorni, ma una o due volte a settimana. Se la pelle del viso è delicata meglio preferire un gommage.

3. Terzo step: tonico

Spesso si tende a saltare questo passaggio, ma è un errore soprattutto se si ha la pelle grassa e i pori dilatati. Il tonico ha potere astringente e purificante e serve a riequilibrare il Ph della pelle.

4. Quarto step: siero

Può sembrare un prodotto in più se si usa già una buona crema idratante, ma proprio per questo non va dimenticato. Il siero penetra più in profondità e veicola meglio i principi attivi rendendo più efficaci i trattamenti successivi.

5. Quinto step: crema idratante

Una pelle morbida è una pelle idratata. La crema giusta oltre ad adattarsi al nostro tipo di cute deve evitare la dispersione di acqua e lipidi. Di giorno meglio sceglierla non troppo corposa e con fattore di protezione solare.

7. Settimo step: struccante

La giornata è finita, ma prima di andare a dormire il viso ha ancora bisogno di qualche attenzione. Alla pelle serve respirare e struccarsi è un passaggio irrinunciabile. Il trucco infatti occlude i pori e ostacola la rigenerazione cellulare. Anche la sera poi va applicato il tonico.

8. Ottavo step: contorno occhi

E’ una delle zone del viso più delicate e richiede un’attenzione in più. Basta applicare una minima dose di prodotto, crema o siero, sull’osso appena sotto l’occhio e picchettare con la punta dell’anulare fino al completo assorbimento.

9. Nono step: crema notte

La notte è il momento in cui la cute è più ricettiva e impegnata nella rigenerazione cellulare, serve quindi un prodotto specifico, con complessi antiossidanti e sostanze che ripristinino l’idratazione.