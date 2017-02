5 segreti per fare un selfie perfetto

Dei selfie sono una vera e propria professionista. Pochi scatti e ho già la foto perfetta da postare sui miei social. Questo perché ho imparato dei trucchetti che vi voglio svelare per avere dei selfie perfetti da condividere su Instagram. Ecco i imiei 5 segreti per una foto perfetta:

1) LUCE. La luce gioca un ruolo importantissimo, inoltre bisogna prestare attenzione alle condizioni atmosferiche: ve lo dico una volta per tutte, MAI fare delle foto controluce, optate invece per la luce naturale del sole, calda, che rende i colori più vividi. Evitate, inoltre, le luci troppo forti che enfatizzerebbero i difetti del viso, sia il buio pesto visto che poi si finirebbe per non riconoscersi. Il mio punto della casa preferito? Il bagno, perché c’è una finestra grande da cui entra una luce pazzesca. I risultati sono sempre ottimi! Il volto e gli occhi appaiono subito luminosi. La luce non è diretta ma diffusa.

2) SCEGLIRE IL PROFILO MIGLIORE. Tutti abbiamo un lato migliore, più armonico e proporzionato, dove il naso risulta meno aquilino o il mento meno sporgente. Bene, individuatelo e non lasciatelo mai più, perché è proprio lui che vi valorizzerà nei selfie.

3) INQUADRATURA DALL’ALTO. Per essere stupende, il selfie si deve fare posizionando la fotocamera del telefono leggermente in alto e allo stesso tempo tenendo il mento verso il basso. È proibito scattare dal basso, perché le proporzioni appariranno distorte e vi sembrerà di avere il doppio mento.

4) ESPRESSIONE COLLAUDATA. Evitate la famosa duck face o faccia da papera con le labbra arricciate, meglio un sorriso o fate concentrare l’attenzione sugli occhi: se siete fortunate da averli da cerbiatta metà del lavoro è fatto, altrimenti strizzateli, funziona!

5) IL FILTRO ANTIMPERFEZIONI. Un aiutino per uscire bene in foto possiamo darcelo, non serve di certo passare sotto le mani del chirurgo! Quello che vi consiglio di fare è utilizzare una Base Trucco antimperfezioni, come Ibuki Smart Filtering Smoother di Shisheido. È un semplice siero, leggero e vellutato, che agisce come un filtro fotografico donando subito una pelle meravigliosamente fotogenica. Non solo, perchè migliora la tenuta del makeup e assorbe il sebo in eccesso e rende i pori meno visibili. L’effetto pelle di porcellana è assicurato! Va messo sopra la base make up o usato durante la giornata prima di uno scatto. Io lo picchietto sulla zona T ( naso fronte ) , copre le imperfezioni come la lucidità e i pori dilatati.

Siete pronte? 3,2,1… SELFIE!