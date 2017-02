Cinque consigli per un selfie perfetto

Non amo molto i selfie: sono troppo autoreferenziali e non seguirei mai una galleria di Instagram dove ci sono solo autoscatti. Preferisco le foto rubate, che sembrano casuali o i paesaggi.

Però i selfie a volte sono il modo più diretto per comunicare: raccontano l’istante, i pensieri, ciò che è accaduto in quel preciso momento. E lo fanno in primo piano.

Vi lascio i miei 5 consigli per il selfie perfetto:

1 – Il profilo migliore.

Un selfie frontale solo se avete la simmetria di Irina Swank

2- La luce.

Le luci nella fotografia sono tutto. Evitate le luci sparata in viso: va bene che illuminano ma non deve sembrare che avete avuto la chiamata dal cielo.

3- No duck face.

Pensate di somigliare ad Angiolina Jolie mentre buttate in fuori le labbra ammiccando, in realtà state solo facendo una smorfia. Meglio un sorriso, no?

4 – Attenzione allo sfondo.

Luce perfetta, inquadratura perfetta, espressione perfetta. Peccato per lo stendino sullo sfondo con gli stracci che stanno asciugando.

5 – Il filtro giusto e il trucco giusto.

Spesso i filtri delle app per fotografie sono dei veri lifting al viso: illuminano, eliminano le imperfezioni, rendono la pelle omogenea.

Da oggi c’è anche un siero in grado di fare quello che fanno le migliori applicazioni per il ritocco foto: il siero Ibuki Smart Filtering Smoother di Shiseido.

Questo siero oltre a rendere la pelle liscia e uniforme copre la lucidità, i brufoli e i pori dilatati.

Ed ovviamente è meglio di un filtro: se usata con costanza riduce l’oleosità della pelle impura!