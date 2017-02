E tu, pensi di avere abbastanza resiliance?

Una tra le parole più utilizzate in inglese negli ultimi anni è “resiliance“. Ovvero, “elasticità“, “capacità di recupero“. D’altronde, questa capacità è sempre più richiesta oggi nella vita, ma anche nel fitness e nello skincare.

Stress, ritmo di vita frenetico, mancanza di sonno, cambiamenti stagionali, alimentazione squilibrata infatti abbattono i livelli di energia: ci sentiamo stanchi, tristi, dormiamo poco e male. Secondo una ricerca Lierac, addirittura è una persona su due è soggetta a stanchezza ricorrente. L’organismo ne risente, e ne risente anche la pelle del viso che non riesce più a difendersi, si segna, i tratti appaiono tirati, il colorito è spento.

Per fortuna esistono sistemi per recuperare, appunto, velocemente energia, trovare equilibrio interiore e fisico. Dalle discipline sportive de-stress come lo yoga, la meditazione o il pilates, ai regimi alimentari detox, che ripuliscono e alleggeriscono l’organismo. Anche in campo cosmetico, ci sono formule di skincare ad azione booster.

Per effetto di uno stile di vita sbagliato, livelli di stress alti, ma anche degli squilibri ormonali, la pelle consuma infatti una dose molto maggiore di vitamine, minerali e oligoelementi per riuscire a mantenersi sana. Allo stesso tempo, tuttavia, assimila meno bene questi elementi nutritivi. Risultato: le sue riserve si esauriscono, la loro carenza si fa presto sentire e la pelle manca del carburante di cui ha bisogno per funzionare bene.

Tutto questo a livello cellulare si traduce in un minore rinnovamento cellulare, un rallentamento della microcircolazione con una conseguente perdita di vitalità della pelle e in un abbassamento delle difese cutanee. Risultato: la pelle si disidrata, perde elasticità, si segna facilmente, il colorito perde la sua trasparenza e luminosità e diventa opaco. Il viso appare più invecchiato di quanto non sia in realtà.

Per ridare energia alla pelle, i laboratori Lierac hanno messo a punto la linea Mésolift che ricca di complessi vitaminici utilizzati in mesoterapia, agisce come un’infusione di energia per rigenerare la pelle affaticata. La linea è composta da siero e crema ricchissimi di Vitamina A ad azione detox e per maggiore elasticità e idratazione, vitamina C ad azione antiossidante per attivare la sintesi di collagene e proteggere i vasi, vitamina E per proteggere dagli stress ossidativi, vitamina B5 per rigenerare i tessuti, vitamina B6 per regolare il sebo e garantire il buon equilibrio di proteine, lipidi e glucidi nella pelle. In entrambe le formule (crema è siero) ci sono anche minerali, come calcio e magnesio, super-attivatori di enzimi chiave per il buon funzionamento cutaneo e, importantissimo, acido ialuronico, idratante e rimpolpante.