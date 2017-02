Perché usare un contorno occhi già a 20 anni

Avere 20 anni e vivere intensamente ogni istante della vita, minuto per minuto, senza perdere un’occasione. È la filosofia dei Millennials, che pensano che ogni lasciata sia persa. Loro, anche se stanchi, non rinunciano a inaugurazioni, cocktail, vernissage, aperitivi e party notturni… come dargli torto, del resto… si vive una volta sola.

Ma sfidiamo anche la pelle più giovane a svegliarsi la mattina riposata al 100%. Soprattutto una parte del viso femminile (sempre noi donne siamo svantaggiate) ne risente più delle altre: il contorno occhi, la zona più delicata proprio perché dallo spessore epidermico molto ridotto, a causa della scarsità di ghiandole sebacee e dell’elevata mobilità muscolare.

Sì, care Millennials, scommettiamo che anche voi non vi svegliate tutte le mattine con lo sguardo fresco. Non dipende dall’età, ma dalla vita che si conduce. Prendete le parigine: hanno fatto dell’occhiaia la loro cifra stilistica più charmant.

Ma jeune filles a parte, perché è importante avere un buon contorno occhi nel beauty case già da giovani? Non solo regala immediata freschezza e luminosità allo sguardo, ma aiuta a prevenire i futuri, temutissimi, segni del tempo. Attenzione alla scelta del prodotto: ogni tipologia – le borse sono i rigonfiamenti sotto l’occhio, le occhiaie invece i segni scuri- ha bisogno del giusto alleato.

Lierac ha creato Diopti, una linea ad hoc per preservare lo splendore dello sguardo. Nella gallery quella giusta per ogni amante della vita a 360°.