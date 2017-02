Come togliere un po’ di stanchezza dalle giornate

La vita delle donne multitasking è sempre più frenetica e tutte vorrebbero soltanto una cosa: rimandare la stanchezza. È questione di ritmi, soprattutto mentali. Perché se già nella quotidianità si è costrette a destreggiarsi tra mille impegni cui non si può mai dire no per non perdersi nuove opportunità, almeno nella testa si può lavorare per far sembrare tutto normale e più disteso. Prendendosi delle pause, e con delle gestualità che ingannano e compensano il sentirsi giù di tono.

IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO

Mettete la sveglia e poi prendetevi ancora 15 minuti per voi. Vi sembrerà di essere più riposate e meno stressate. Senza l’incubo di dover alzarvi in fretta e furia per iniziare la giornata, già mentalmente stanche.

DIVENTATE FAN DELLA COLAZIONE

È il pasto che vi dà energia. Dopo un caffè o un tè verde, magari con un cucchiaino di olio di cocco come extra booster, vi sentirete meglio. Evitate, però, di fare una colazione ricca di carboidrati semplici che generano un picco di insulina a cui segue sempre un calo degli zuccheri nel sangue. Sì ai cereali, all’avena o alle proteine come uova o yogurt.

NON RINUNCIATE ALLA BEAUTY ROUTINE

Coccolare il viso è un gesto fondamentale per eliminare i segni della stanchezza. Come? Con un trattamento che rivitalizza la pelle e accende il colorito spento. L’alleata perfetta per una soluzione express è la crema Mésolift di Lierac, formulata con 5 vitamine e l’attivo “Mesotherapy-like”, che si ispira alla tecnica della mesoterapia facciale.

SCARICATE L’APP GIUSTA

Cinque minuti di meditazione al giorno possono bastare per ridurre lo stress, calmare l’ansia, migliorare il sonno, smussare i propri angoli e ritrovare la gioia. Scaricate l’app Simple Habits, grazie a degli insegnanti qualificati, vi ruba solo cinque minuti del vostro tempo in qualunque luogo siate per staccare la spina e poi ripartire con carica.

10 MINUTI DI CAMMINATA AL GIORNO

L’esercizio fisico è uno dei più potenti booster esistenti in natura e non sempre si tratta di bruciare calorie o mettere su muscoli. È quello che sostiene Holly Phillips, autrice del libro The Exhaustion Breakthrough. Durante uno studio, per compensare il calo energetico pomeridiano, a un gruppo di persone sono state somministrate delle caramelle zuccherate, mentre l’altro gruppo è andato a fare 10 minuti di passeggiata. Al termine, entrambi si sentivano più in forze, ma quelli che hanno camminato hanno beneficiato dell’energia anche a lungo termine.

IL POTERE DELLE PATATE DOLCI

Se c’è un cibo che dovete includere nella vostra dieta, quello è la patata dolce. Ricca di fibre aiuta a mantenere costante il livello di energia nel corpo ed è ricca di potassio. Vi sentirete sazie più a lungo e con più forza. Senza incidere sull’indice glicemico. La patata dolce stimola la produzione di un ormone, l’adiponectina, che favorisce il metabolismo dei grassi e dei carboidrati. Inoltre, la presenza di sali minerali e della vitamina B6 aiutano a migliorare il tono dell’umore a scapito dello stress.

DORMITE CON LA TECNOLOGIA LONTANA

Il peggior nemico del sonno è la tecnologia. Uno studio pubblicato su Pnas ha evidenziato che chi usa un lettore di e-book nelle 4 ore prima di mettersi a letto impiega più tempo per prendere sonno. A creare dei disturbi sarebbe infatti la luce, ecco perché per dormire bene bisognerebbe evitare i color blu, verde e optare per dispositivi con retroilluminazione ridotta. «La luce, e dunque anche la luce blu degli strumenti hi-tech, interferisce con la produzione di melatonina, la sostanza che regola il ciclo sonno-veglia», spiega il dottor Vincenzo Tullo, specialista neurologo e responsabile dell’ambulatorio sulle cefalee di Humanitas LAB.

DORMITE DA SOLE, ALMENO PER UNA SETTIMANA

Tutte ci meritiamo il miglior sonno possbile. Se non riposate bene, provate a “buttare giù dal letto” il vostro partner (solo per una settimana). Se il vostro lui si gira spesso, tossisce, russa o punta la sveglia prima di voi, potrebbe interferire con il riposo di cui avete bisogno. Prendetela solo come un test, perché non è importante il numero di ore dormite ma la qualità del sonno.