Maschera viso rassodante fai da te alla mela

Si dice che una mela al giorno levi il medico di torno. I detti popolari la sanno lunga a riguardo: la mela, infatti, è un alimento sano e genuino. Povera di proteine, grassi e zuccheri, ma ricca in vitamine e minerali, la mela è una delizia per il nostro palato e un toccasana per la bellezza della nostra pelle. Vi piace spignattare? Con la mela possiamo realizzare tante ricette beauty homemade, come la maschera viso rassodante e illuminante.

Una ricetta facile e veloce da realizzare, indicata per le pelli secche, spente, prive di tono, è la coccola ideale per chiunque desideri ritrovare un’idratazione e una pelle subito più compatta e luminosa. Pochi ingredienti, ma preziosi: accanto al succo di mela, dalle proprietà idratanti, illuminanti e rassodanti, il pregiato olio di Argan, antiossidante ed elasticizzante, e yogurt, emolliente. La cannella, antinfiammatoria e antibatterica, aiuta a tenere sotto controllo brufoli e impurità. L’unione di mela e cannella, inoltre, regala alla maschera un profumo irresistibile.

Ingredienti:

2 spicchi di mela

10 gocce di olio di Argan

3 cucchiai di yogurt bianco

Un cucchiaino raso di cannella in polvere

Procedimento: Iniziate grattugiando finemente gli spicchi fino ad ottenere un composto omogeneo e succoso. Non filtrate la polpa! il succo rilasciato dalla mela, una volta unito allo yogurt, donerà alla maschera la giusta consistenza, né troppo cremosa, né eccessivamente fluida. Aggiungete al composto un cucchiaio di yogurt alla volta, mescolando fino a che i due ingredienti non risulteranno ben amalgamati. Versate 10 gocce di olio di Argan puro, continuando a mescolare. Concludete con una spolverata di cannella. Applicate il composto ottenuto sul viso deterso, ma non prima di aver vaporizzato un poco di tonico, per far veicolare meglio sulla pelle le proprietà benefiche degli ingredienti. Tenete in posa per circa 15 minuti, infine sciacquate il viso con acqua tiepida.

Questa ricetta è favolosa per tutte le pelli, soprattutto se secche, prive di tono e stressate. Una maschera tutta naturale che vi lascerà la pelle idratata, radiosa, più tonica e soda. Il merito va tutto agli ingredienti che la compongono, a cominciare dalla mela, complice di bellezza, con la quale potrete realizzare tante altre ricette homemade, personalizzandole secondo le vostre esigenze.

