Selfie perfetto? È questione di luce

Vi sarà sicuramente capitato di migliorare un selfie utilizzando Instagram e in particolari i filtri Amaro, Rise e Valencia, che schiariscono la foto e aggiungono luce al viso. Sì, perché il segreto per scattare selfie perfetti è proprio la luce, l’unica in grado di cancellare le imperfezioni dal viso, mettere in risalto il colore degli occhi e far apparire la pelle vellutata e senza occhiaie. Del resto, se così non fosse, non esisterebbero in commercio le luci portatili per gli smarphone.

Quale luce preferire? Quella naturale, visto che quelle artficiali potrebbero dare un effetto giallognolo, e possibilmente senza i raggi del sole che cadono diretti sul naso (ingrandendolo) o negli occhi, da non riuscire quasi ad aprirli. L’ideale sarebbe avere una luminosità diffusa soft con il viso che guarda verso la fonte di luce.

Il momento della giornata migliore? Di prima mattina o nel secondo pomeriggio, a mezzoggiorno, infatti, l’intensità è eccessiva e i difetti vengono amplificati.

Anche i visi perfetti delle modelle risentono del fattore luminosità. E se succede a loro, figuriamoci a noi! Guardate la differenza tra queste due foto.

L’alternativa è dare un effetto levigato lavorado direttamente sul viso e sulla grana della pelle con un siero che simula un filtro fotografico. Shiseido ha lanciato Ibuki Smart Filtering Smoother, che rende la faccia fotogenica già al primo tentativo di scatto grazie alla tecnologia Photogenic Skin Technology. Mentre Oil-Targeting Micro Powder, una combinazione di polvere sebo-assorbente, consente di portare la polvere in modo selettivo sui pori e riduce la visibilità dell’eccesso di sebo.