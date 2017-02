Tendenze primavera estate 2017: le novità beauty da avere assolutamente

Tutto quello che devi sapere sulle tendenze primavera estate 2017 per quanto riguarda la bellezza: dalla dieta per dimagrire ai capelli di moda, passando per prodotti naturali che devi assolutamente avere. Pronta a scoprire tutto sulle tendenze del momento? Oggi ti svelerò i prodotti più cool (e strani) del 2017 e non solo…

Iniziamo da una delle tendenze primavera estate 2017 più chiacchierata del momento: il tè detox. Ce ne sono a migliaia sul mercato: italiani, asiatici, australiani e via dicendo. Ne esistono di completamente naturali o meno, e tutti hanno un unico scopo: depurare il nostro corpo.

Ti consiglio Fittea, tra i centinaia di tè detox che ho provato in prima persona è l’unico che funziona veramente (certo, andrai spesso in bagno!).

Veniamo ora alle novità per quanto riguarda la cura della pelle. Ti consiglio la nuova crema viso essenziale trasformista di Collistar. Si tratta del primo trattamento personalizzato da fare in casa, mixa olio, limone o zucchero a questa crema e goditi la magia.

Veniamo ora alla novità beauty più strana di questo 2017. Il nome del prodotto in questione è My Sweet V, si tratta di una pillola beauty magica (con prodotti naturali) per rendere più dolci i tuoi momenti romantici (sul sito scopri tutti i dettagli!).

Un consiglio? Regalala (o regalatela) per San Valentino, magari abbinata ad una pianta preziosa tra quelle proposte da Flob (ce ne sono tantissime ed ognuna in un vaso fashion da personalizzare come vuoi tu).

Che ne dici? Nessuna di queste tendenze primavera estate 2017 ti ha stregato? Beh allora non puoi assolutamente perderti questa guida ai capelli moda 2017 e le unghie moda 2017.

E la moda per l’estate 2017? I trend sono tantissimi, te li svelo tutti in questo video.

Iscriviti al mio canale youtube alice cerea, ogni giorno tantissime chiacchiere, consigli beauty e molto altro ancora.

Alla prossima!