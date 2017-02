Perchè struccarsi è così importante: scopriamolo insieme

E’ da quando siamo piccole che ci sentiamo dire da mamme, nonne ed estetiste che struccarsi è fondamentale.

Eppure dopo una giornata a lavoro, una cena lunghissima e una nottata in giro con gli amici, quando si rientra a casa l’unica cosa che si desidera fare è togliersi i tacchi e infilarsi subito a letto, del resto possiamo tranquillamente struccarci domani mattina durante una lunga doccia calda.

Niente di più sbagliato, struccarsi, ma soprattutto struccarsi bene, è davvero importantissimo e adesso vediamo insieme perchè.

Brufoli e punti neri

Basta anche una sola notte in cui si va a letto senza struccarsi per ritrovarsi il giorno dopo con brufoletti e punti neri; durante la notte infatti la pelle ha bisogno di respirare e se non riesce a farlo a causa dei residui del make up ecco spuntare fuori le nostre odiate imperfezioni.

Pelle secca

Il make up si sa ci rende belle, ma i prodotti cosmetici non sono assolutamente così amici della nostra pelle che anzi dopo una giornata di fondotinta non vede l’ora di essere ripulita e idratata in profondità, pronta a recuperare tutto il suo benessere durante la notte.

Ma se noi andiamo a letto truccate tutto ciò non avverrà e la pelle risulterà spenta e tenderà a seccarsi.

Invecchiamento precoce

Infine, la conseguenza più negativa dell’abitudine di non truccarsi la sera prima di andare a letto è sicuramente l’invecchiamento precoce, con rughe e zampe di gallina a farle da padrone sul nostro viso.

Per invogliarti a struccare tutte le sere, stampa quest’articolo e appendilo accanto allo specchio del bagno!!!

Seguimi su Instagram: @lacasadeipuffi