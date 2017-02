Come fai a mantenerti così bene? Invecchi benissimo! Sei come il buon vino più invecchi più migliori.

Ok ho capito. Sto invecchiando. Queste osservazioni mi disarmano e mi innervosiscono nello stesso tempo. E la prima tentazione è di trascinare chi forse voleva solo essere gentile, di fronte ad uno specchio per mostrargli rughe, rughette, zampe di gallina, macchie della pelle e i cedimenti del contorno del mio viso.

La seconda, offrirgli un caffè per ringraziarlo e puntualizzare però che se l’invecchiamento non può certo essere definito piacevole, data l’irrimediabilità della questione, la cosa migliore sia viverlo come risorsa, non come problema.

Quindi non fai niente?

Non ho detto questo. Però la filosofia di Jennifer Ariston con il suo Less is more mi piace molto. Quindi direi che seguo alcune piccole e semplici regole e lo faccio da sempre.

Intanto cerco di mangiare sano e in modo piuttosto vario, prediligo cibi ricchi di Omega 3 ( pesce azzurro, soia, noci) e molta frutta e verdura. Uso solo cereali integrali.

Non fumo (non ho mai fumato) e mi sforzo di bere tanto (soprattutto acqua e tisane, ma una volta a settimana anche un bicchiere di vino ovviamente). Prendo il caffè allungato con l’acqua e mai zuccherato. Mi espongo poco al sole e sempre con un’alta protezione.

So che dovrei dormire di più e fare più sport. Ma su questo aspetto ci sto ancora lavorando. E comunque ragazze nessuno ha detto che sono perfetta ok?

Uno stile di vita ragionevolmente corretto non è ovviamente l’unico rimedio. Ci sono una marea di trattamenti (anche non invasivi) che permettono di aiutarci a limitare i danni dell’invecchiamento. Vedi per esempio i trattamenti della fisioestetica, come la radiofrequenza, l’ossigenoterapia e l’elettroporazione. Ma credo che tutto ciò non valga l’investimento economico se non partiamo prima da una decorosa beauty routine.

Va detto però che dopo i 40 anni non potete pensare di ottenere miracoli se fino a questo momento non avete mai utilizzato un contorno occhi, un siero o se fino all’altro ieri siete andate a letto truccate, pensando: sono troppo stanca per farlo.

La beauty routine deve partire sin da ragazzine. Un po’ come le tabelline in matematica. Non si può pensare di impararle da adulti. L’unica differenza è che adesso il tempo che dobbiamo dedicare alla cura quotidiana è leggermente dilatato rispetto ai nostri vent’anni.

Beauty Routine over 40: la beauty routine per me inizia al mattino con la pulizia profonda dell’epidermide. Solitamente io uso un sapone naturale e biologico all’argan, ma è una scelta personale; se preferite, potete usare anche un latte. A seguire il tonico, su viso e collo. Se potete, sceglietelo in base alle caratteristiche della vostra pelle. E poi, immancabile, una crema viso idratante contenente SPF, in grado di riparare dai raggi del sole (e dallo smog) e una passata abbondante di burro di cacao sulle labbra.

Poi passo al trucco. Inutile pretendere di più la mattina, quando i tempi sono sempre super ristretti.

La sera però non abbiamo scuse. Possiamo ritagliarci un quarto d’ora tutto per noi prima di coricarci.

Riparto con la detersione, ovviamente più profonda a causa del trucco. Utilizzo un detergente bifasico, super delicato che compro in farmacia (ho problemi di allergie ) ed anche un tonico, che picchietto allegramente su tutto il viso senza sfregare.

Poi metto il contorno occhi. Solitamente si tende a trascurarlo anche perché spesso è un prodotto costoso e le confezioni sono minuscole. Ok, avete ragione, ma non dovete utilizzarne mezzo tubetto per volta. Ne basta davvero una minima dose di prodotto da applicare giusto sull’osso appena sotto l’occhio.

Poi il siero. So bene cosa state pensando, ma non potete rinunciarci. E’ ricchissimo di principi attivi ed è forse il rituale più importante perché prepara la pelle ai trattamenti successivi. E considerate che sono stata buona perché andrebbe usato anche la mattina.

Infine, il momento tanto atteso. Si va a letto? Non ancora! E’ il momento della nutrizione con una buona crema notte anti età che dovrete massaggiare dall’alto verso il basso, senza dimenticare la zona del collo. Durante il vostro sonno lavorerà per voi, rilasciando i suoi effetti antiassodanti e riequilibranti. Un delicato balsamo per le labbra completerà il vostro trattamento di bellezza giornaliero.

E domani mattina? Domani sarete pronte ad affrontare la nuova giornata. Ma ricordatevi di sorridere. Non c’è niente di meglio per la luminosità del vostro viso di una bella e sincera risata. Go Meet The World with Smile

Un abbraccio.

Sandra ( Smilingischic )

Foto di Giorgio Leone