Coccole beauty per un San Valentino da single

San Valentino è alle porte e per le strade non si fa altro che vedere cuoricini ovunque, cioccolatini speciali e tutti che parlano di cene romantiche, fiori e regali da fare alla propria dolce metà.

Ma se si è single? e se non si ha una persona speciale con cui condividere questa festa? e soprattutto se non ci importa niente di non avere un partner perchè la cosa più importante è l’amore per se stesse?

Ecco in questo caso San Valentino diventa l’occasione giusta per coccolarsi e dedicarsi anima e corpo a se stesse con coccole beauty da fare in casa da sole oppure perchè no con la propria migliore amica o ancora con tutte le amiche single!

Si ma cosa fare precisamente?

Semplice, tutto ciò che ci fa sentire belle, ma soprattutto che ci regala serenità e per noi donne non è affatto difficile.

Ecco quindi una lista di idee:

Manicure: magari scegliendo il nostro smalto preferito oppure dilettandoci in una nail art carina.

Pedicure: con tanto di scrub specifico per i nostri piedini che spesso in inverno vengono trascurati.

Maschera viso: preferibilmente purificante e idratante, da applicare mentre si guarda una serie tv e si sorseggia cioccolata calda.

Scrub corpo: per esfoliare in profondità la pelle.

Cerette varie: perchè ammettiamolo togliere i peli ci regala sempre una grande soddisfazione.

Make up da star: e se abbiamo in programma di uscire, meglio puntare su un make up da vera diva, impeccabile e che si abbina perfettamente al nostro look!

