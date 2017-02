6 maschere viso Top per ritrovare una pelle luminosa

La primavera sta finalmente per ritornare con le sue giornate lunghe e luminose, e avere una pelle radiosa è il modo migliore per sorridere all’arrivo della nuova stagione.

Sei pronta a sfoggiare i primi vestitini? Sorseggiare gustosi cocktail alla frutta? Inizia cacciando via il grigiore invernale con l’aiuto di queste sei maschere viso top che sapranno come diventare le alleate di bellezza per eccellenza.

Preziose maschere viso per ogni tipologia di pelle, da quella stressata e affaticata a quella secca e spenta, da inserire subito nella skincare routine. È ora di scegliere la tua nuova maschera!

Dr.Brandt Magnetight Age -Defier (75€): Un’escluisiva maschera minerale da utilizzare sul viso per ritrovare subito profonda idratazione e una pelle morbida come quella di un bebè. Si lascia in posa per 5/10 minuti e si rimuove velocemente con il magnete in dotazione, la pelle appare subito più luminosa ed energizzata. Piccolo segreto, si può utilizzare sui capelli sfibrati e sulle cuticole secche, è un booster immediato!

Clarins Masque Multi- Regenerant (70€): La nuova maschera anti-age rilassante che in soli 10 minuti caccia via la stanchezza e le giornate faticose con tutti i segni antiestetici che portano con sé. Al suo interno contiene un cocktail di attivi che levigano le rughe da stress per una pelle più compatta e liscia, mentre l’azione rassodante è data dal connubio potente degli estratti di banana verde biologica e timo limone.

Caudalie Istant Detox (22.70€): Può bastare un solo istante per eliminare tutte le tossine e le impurità della pelle accumulate? Proprio così, 5-10 minuti sono sufficienti per ridare vita alla pelle stressata dalla fatica di tutti i giorni e dall’inquinamento. I pori si affinano, la grana della pelle migliora visibilmente lasciando spazio ad un incarnato riposato.

Eisenberg Masque Fondant Réparateur (110€): Con il freddo le pelli sensibili sono messe ancora più a dura prova, si arrossano facilmente oltre a dare quella fastidiosa sensazione di “pelle che tira”. Questa maschera rivela subito dalla prima applicazione il suo portentoso effetto lenitivo e calmante. Si applica su tutto il viso e anche sul contorno occhi per 15/20 minuti una o due volte la settimana, ma se la pelle necessita di un trattamento urto applicatela proprio come trattamento notte intensivo.

The Body Shop Chinese Ginseng & Rice (24€) : La maschera viso 100% vegetariana che si ispira alle antiche tradizioni cinesi per combattere la pelle spenta e non uniforme. Racchiude al suo interno una ricca combinazione di ingredienti naturali provenienti dal Sud America e dal Nord Est Asiatico. Ginseng cinese tonifica e rivitalizza la pelle, estratto di riso ha un azione idratante e illuminante mentre l’olio di semi di sesamo ricco di acido oleico e linoleico rende la pelle morbida e setosa.

Estee Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Powerfoil Mask (26€ l’una): Per le più pigre o per chi è sempre in viaggio ecco l’innovativa maschera monouso perfetta per essere utilizzata in ogni circostanza con l’esclusivo supporto a doppia matrice Powerfoil che la rende unica nel suo genere e 25 volte più veloce a penetrare rispetto una maschera tradizionale. La maschera contiene al suo interno la pluripremiata tecnologia ripartiva Advanced Night Ripair capace di rendere la pelle ringiovanita, radiosa e vitale fin dal primo utilizzo.

