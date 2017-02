Skin care coreana: in 10 step

Oggi vi parlo della Skin Care Coreana e vi elenco tutti i suoi 10 step. Nei paesi asiatici la concezione di bellezza è molto diversa da quella dei paesi occidentali, quindi il momento della skin care per le donne è davvero molto importante, oserei dire quasi un rituale “sacro”.

Avendo 10 step, questa skin care può risultare abbastanza lunga da fare, ma per voi non deve essere una seccatura, ma un rituale di bellezza, una coccola per il vostro viso e un momento di relax da dedicare solo a voi stesse.

Vediamo quindi i 10 passi da seguire di questa skin care:

Struccare il viso con un prodotto a base oleosa.

Il primo passaggio di questa skin care consiste nel struccare il viso e/o rimuovere le impurità con un prodotto a base oleosa. Io ad esempio uso il mio adorato Olio di cocco che in pochissimi minuti e con un delicato massaggio, rimuove tutte le impurità e scioglie ogni traccia di trucco.

Detergente

Dopo esservi struccate, potete procedere con il secondo step, che consiste nel detergere il nostro viso con un prodotto a base schiumosa.

Esfoliante

Dopo aver pulito bene il viso, si procede con l’utilizzo di un esfoliante in modo da rimuovere tutte le cellule morte o eventuali puntini neri.

Tonico

4 step, l’uso del tonico, che aiuta a rimuovere gli eventuali residui dei prodotti che abbiamo usato precedentemente e in modo da bilanciare il ph delle pelle

Essenza

Con il 5 step inzia la fase di idratazione, l’essenza infatti inizia ad idratare la pelle e a prepararla per gli step successivi. Va applicata semplicemente picchiettandolo con le dita fino a totale assorbimento.

Siero

Il siero come in ogni trattamento viso, va applicato sul viso prima della crema notte o giorno e aiuta il nostro viso in molti aspetti, tipo colorito spento, acne, macchie, antirughe. Il siero va acquistato in base al nostro tipo di pelle o in base ad eventuali problematiche.

Maschera in tessuto

Le maschere in tessuto hanno ormai spopolato anche qui in italia e potete trovarne tantissime in commercio e scegliere quella più adatta a voi. Questo step non va seguito tutti i giorni ma 2 volte a settimana e a parer mio, è lo step più rilassante di tutta questa skin care.

Crema contorno occhi

L’applicazione del contorno occhi è molto importante in quanto questa zona del viso è molto sottile e delicata, ha quindi bisogno di un idratazione speciale. Va applicata mattina e sera.

Crema viso giorno/notte

Dopo aver idratato il contorno occhi, continuiamo ad idratare il viso e passiamo all’applicazione della crema da giorno o da notte.

Protezione solare

Ultimo step, La protezione solare, in modo da proteggere il nostro viso dai raggi solari. Questo step può essere saltato quando la skin care viene fatta la sera.

Veronica Giuffrida