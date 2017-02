Layering in tre step

Fast layer. Non appaia strano, il classico layering, il mitico sistema di cura della pelle delle orientali, composto da gesti ben codificati e che si aggirano tra i 7 e i 12, si “modernizza”, o meglio si adatta alla frenesia e ai ritmi della quotidianità. E Shiseido lancia la sfida, riducendo il tutto a 3 passaggi, che non concedono più alcun alibi alla noia o alla fretta. In ossequio a quello che viene chiamato Mienai Oshare, “la bellezza celata”, un concetto il cui nome già svela moltissimo e che evoca immagini di visi eburnei, perfettamente curati e dalla luce particolare, ma soprattutto non preclusi a nessuna. Perché questo è il bello del “fast layering”: ogni donna può eseguire il proprio rito, anche la più impegnata e dinamica, perché racchiuso in tre gesti, da ripetere mattino e sera.

Ciò che conta è scegliere i prodotti giusti e dall’azione mirata. Ma innanzitutto conoscere il perché di un rituale così antico che non smette di attirare. Dove è racchiusa la sua efficacia? Perché le donne giapponesi continuano a tramandarlo da secoli, di generazione in generazione? Cominciamo col dire che layering è una tecnica che innanzitutto rispetta la fisiologia cutanea, come spiega Carlo Introini, microbiologo e direttore tecnico-scientifico di Shiseido Italia, suddivisa in tre livelli in diretta relazione tra loro, ma con esigenze differenti. «Lo strato corneo più superficiale, quello medio che è l’epidermide, mentre a un livello più profondo c’è il derma, dove risiedono i fibroblasti, cellule interessate dal processo di invecchiamento». Dunque occorre agire su questi tre “layer” con gesti e prodotti differenti: di detersione e protezione sul primo, trattamento idratante sul secondo e profonda nutrizione sul terzo.

Agendo in maniera mirata su ciascuno, è possibile “ridurre” a tre i sette o dodici passaggi di rigore.

Il primo consiste nella preparazione, ovvero purificare la pelle di viso e collo eliminando impurità e sebo con un detergente schiumogeno e acqua, seguito da una lozione riequilibrante, che ben dispone la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

Il secondo gesto mira a rinforzare le difese della pelle, un vero e proprio effetto booster da esercitare con un prodotto come Ultimune, uno scudo protettivo dalle aggressioni esterne che lascia il volto levigato e rassodato.

Infine, l’ultimo step consiste nel dare quel nutrimento particolare e profondo con un siero specifico e una crema idratante. In questa fase si può indulgere qualche secondo in più accarezzando la pelle con movimenti circolari, insistendo sui cosiddetti punti Tsubo: lati del naso, base delle orecchie e tempie. Tre passi verso il culto giapponese del bihaku, la bellezza di un viso perfetto, senza età.

Tutto chiaro? Per approfondire la tecnica, approfittate delle sei esperte Miss Shiseido, ambasciatrici del benessere e del lusso del brand nipponico, le Beauty Consultant che saranno a disposizione in una lounge allestita al quinto piano de La Rinascente di Piazza Duomo a Milano, dal 14 al 27 febbraio, per offrire due trattamenti le cui parole chiave saranno: relax e benessere, in grado di risvegliare la vitalità della pelle, donarle quella forza di cui ha bisogno e distenderne i lineamenti. L’RX Massage è un trattamento multisensoriale rivitalizzante che sfrutta l’azione sinergica dei prodotti Shiseido, scelti dopo un’attenta analisi della pelle e delle digito-pressioni effettuate sui punti tsubo con tecniche mutuate dalla riflessologia, per donare al viso un immediato effetto rilassante, rivitalizzante e detossinante. Lo Yutaka Massage sfrutta invece l’eccellenza della linea Shiseido Future Solution LX attraverso un massaggio liftante-levigante per viso, collo e décolleté, un’avvolgente coccola che si estende anche a mani e braccia per un’esperienza di assoluto piacere olistico.

