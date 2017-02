Whisking: nuovo trend beauty

Per questa fredda stagione, gli esperti di beauty, suggeriscono una nuova tecnica detta Whisking per rinnovare in un certo qual modo, la propria skincare routine e non solo! Il whisking infatti non è altro che un metodo più innovativo per mescolare diversi cosmetici al fine di ottenere risultati più efficaci. Magari per alcuni può essere la scoperta dell’acqua calda mentre per altri può essere una novità, vediamo insieme come fare!

Per prima cosa occorre rimuovere il make-up detergendo per bene la pelle del viso e gli occhi tramite acqua e sapone neutro per poi passare al tonico possibilmente senza alcool, quindi il più delicato possibile.

Quando si passa al siero viso, è consigliato mescolarlo con una noce di crema da giorno possibilmente con filtri UV così da garantire alla pelle una protezione maggiore, sia dall’inquinamento atmosferico che dai forti raggi solari.

Oppure potete aggiungere della vitamina C alla crema così da alleviare il forte colore delle eventuali macchie scure e cercare di combattere i radicali liberi della pelle.

Per ciò che riguarda il momento maquillage, si invita ad usare un velo di primer con il proprio fondotinta al fine di avere un viso più radioso. A proposito del trucco base, se usate una polvere mattificante sul viso al posto di un fondo liquido o cremoso, spruzzate dell’acqua termale per mantenere la pelle più idratata e non eccessivamente secca.

Se vogliamo usufruire di questa tecnica whisking anche sui nostri capelli, vi basterà stendere sulla chioma leggermente umida, un mix di oli e balsamo come impacco pre-shampoo per un’aspetto più lucente e radioso.