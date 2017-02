Ed ora le maschere viso diventano magnetiche!

Esattamente, non è uno scherzo e non avete capito male! Le maschere per il nostro viso ora sono molto innovative, tanto da diventare magnetiche! Volete sapere in cosa consistono? Allora dovete leggere assolutamente questo articolo!

Con il boom dei prodotti asiatici ecco arrivare un nuovo trend, l’era delle maschere viso 2.0. Stanno già impazzando sul web con la sigla #magneticmask.

E’ stata progettata per andare a tonificare ed energizzare la pelle contrastando i danni provocati da stress ed inquinamento; dunque mi riferisco sia alle impurità che all’invecchiamento precoce. Infatti in quest’ultimo caso, cercherà di contrastare i radicali liberi grazie all’elettromagnetismo.

Ma come ci riesce? E’ semplicemente formata all’interno da da particelle di ferro che, dopo essere rimaste in posa sulla pelle, vengono rimosse ” portandosi dietro” le impurità tramite uno strumento fatto con un magnete….quindi, niente uso dell’acqua!

Come procedere dunque? stendete lo strato di maschera sul viso e attendete 10 minuti. Poi prendendo il magnete di forma solitamente triangolare, avvolgetelo in una salvietta portar via il prodotto che a sua volta tirerà a sé eccesso di sebo ed impurità liberando i pori e portando il tono muscolare ad essere più compatto.

Altra cosa positiva di questa maschera è che quest’ultima creerà una specie di pellicola ricca di antiossidanti da massaggiare per farla penetrare meglio ed eliminare eventuali radicali liberi.