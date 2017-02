Si dice che le sopracciglia siano la cornice degli occhi. Per questo motivo un trucco sopracciglia adatto al nostro viso è fondamentale, se vogliamo apparire ancora più belle e attrattive.

Le sopracciglia sono una delle parti più importanti del nostro viso, quando si parla di make-up. Infatti hanno la capacità di trasformare il nostro sguardo e renderlo molto speciale. L’obiettivo del trucco sopracciglia è quello di renderle belle e perfette, ma soprattutto di creare l’armonia perfetta con i lineamenti del nostro viso.

Qualche anno fa vi ho raccontato su questa rubrica la tendenza delle sopracciglia Bold, ve lo ricordate? Questa volta, invece ci concentriamo sul trucco sopracciglia “pulito” e perfetto per “dare vita” al nostro sguardo, creando armonia con i lineamenti del nostro viso.

1. Prima di tutto è necessario eliminare quei peli che crescono “fuori posto”. Con l’aiuto di un paio di pinzette potremo togliere quelli che ad esempio nascono sotto “arcata sopraccigliare” . Non esagerate nella depilazione, in quanto le sopracciglia folte sono molto belle e ancora di tendenza.

2. Non tutte le donne hanno bisogno di un trucco sopracciglia. Infatti se le vostre sono sufficientemente folte e hanno una forma armoniosa, non avrete necessità di utilizzare troppi cosmetici. La forma ideale: dovrebbero iniziare dalla linea verticale immaginaria tra la narice e l’angolo interno dell’occhio e finire appena dopo l’angolo esterno.

3. A questo punto è venuto il momento di iniziare a truccare. In commercio ci sono molti prodotti che potete utilizzare per disegnare, colorare, riempire e fissare le vostre sopracciglia . Ad esempio ombretti, matite, ombretti in crema, mascara colorati o trasparenti ed infine cere.

Scegliete quello che vi piace di più e che sentite sia più semplice da utilizzare. Nel mio caso posso dirvi che l‘ombretto in gel di Benefit Cosmetics mi sta dando grandi soddisfazioni. Ma in borsetta ho sempre la matita natural eyebrow di Shiseido.

Il tip fondamentale da tenere a mente, quando si sceglie il prodotto per truccare le sopracciglia riguarda il colore. Nero per le castane scure o more, marrone per chi ha i capelli castano chiari e beige per le bionde. Ma ricordate: se siete bionde non usate un colore che sia più di due toni più scuro rispetto al colore naturale dei vostri capelli.

4. Pettinate le vostre sopracciglia con un pettine per loro. Questo permetterà di truccarle in modo più semplice.

5. Se scegliete l’ombretto, applicatelo con un pennello con setole in diagonale in direzione della crescita delle sopracciglia. Riempite delicatamente i piccoli spazi vuoti e date la forma che desiderate. Ricordatevi di non esagerare con il prodotto per evitare di macchiare le palpebre e il contorno occhi.

6. Se preferite usare la matita, è necessario prima tracciare una linea nella direzione delle sopracciglia. In seguito vi basterà sfumare delicatamente con un pennellino con setole in diagonale.

7. Una volta che avrete concluso questo passaggio, vi suggerisco di applicare un mascara trasparente per fissare il vostro trucco sopracciglia.

Ed ecco qui in pochi passaggi un trucco sopracciglia naturale e molto semplice. Se volete saperne di più, vi aspetto anche sul mio blog IndianSavage.com

Photo credits: IndianSavage and free pixabay