I miei segreti per una pelle sempre idratata

Con il freddo delle ultime settimane, è diventato davvero difficile mantenere la pelle del viso idratata. In questo articolo di svelerò i miei trucchi per l’inverno, per avere una pelle sempre idratata e radiosa. Ogni giorno prima del make up applico sempre una buona crema idratante e corposa, e se è anche anti-age sono anche più che felice. La mia preferita dell’ultimo periodo è la Astaxantina crema anti età di Diego dalla Palma.

E’ una crema molto corposa, ne basta davvero poca per idratare tutto il viso ed è perfetta anche come base trucco.

Per quanto riguarda il contorno occhi, invece, una delle mie creme preferite è “all about eyes” di Clinique. E’ uno dei contorni occhi più famosi da sempre ormai, ed non posso che confermare la cosa. Da quando lo utilizzo il mio contorno occhi non è mai secco, nonostante utilizzi di correttori più coprenti o compatti.

Dopo aver fatto assorbire la crema, prima di truccarmi, applico anche qualche goccia dell’olio prep + prime di Mac cosmetics. E’ un prodotto fantastico per chi soffre di pelle secca, perfetto per questo periodo dell’anno in cui qualsiasi fondotinta si crepa o si squama sul viso.

Un altro segreto per avere una pelle sempre idrata è sicuramente l’olio di mandorle dolci, io ne ho da poco scoperto uno di “le fate bio” consigliatomi dalla mia bioprofumeria di fiducia “oh mio bio“, e lo trovo fantastico! Ho sempre applicato l’olio di mandarle dopo la doccia, ma non ho mai amato il suo profumo. Con questo prodotto il problema non c’è, ha un profumo pazzesco che rende l’applicazione ancor più piacevole. Applico l’olio di mandarle sulla pelle umida dopo la doccia, e questo mi permette di tenere anche la pelle del corpo sempre idrata. Dopo l’olio, se riesco ad avere ancora qualche minuto applico anche la crema corpo, sempre di “le fate bio” super idratante.

Per quanto riguarda le maschere viso, la mia preferita del momento è di TonyMoly ed è la maschera in tessuto all’avocado. E’ una delle più nutrienti della gamma, se riesco ne faccio due a settimana per cercare di idratare al massimo la pelle.

Purtroppo andando sempre di fretta è un passaggio che non sempre riesco a fare, ma la combo dei due prodotti vi lascerà la pelle sempre idratata.

Come spesso vi ho scritto però, uno dei “segreti” in generale è struccarsi e detergere il viso ogni sera prima di andare a letto, o ogni azione che poi andremo a fare sul viso sarà vana.

Eccovi quindi alcuni dei”miei segreti per una pelle sempre idrata“. E voi come idratate la pelle d’inverno? E quali sono i vostri prodotti preferiti?