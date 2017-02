Crema Antirughe: come sceglierla?

Si sa, la prevenzione è la miglior cura per ogni cosa. Non si può confidare nel miracolo della crema o del siero, bisogna iniziare presto ad idratare la nostra pelle e a renderla elastica e tonica.

Come sceglere quella giusta?

Ci sono diversi parametri e fattori da considerare, per esempio la tipologia di pelle.

Le Creme anti rughe tendono ad essere molto grasse, quindi se abbiamo una pelle che tende a lucidarsi dobbiamo leggere attentamente le etichette. In questo caso le Oil free sono perfette, di solito indicate con la dicitura “pelli miste o grasse”, quest’ultime sono ottime anche come base per il trucco.

Le pelli grasse sono quelle che tendenzialmente invecchiano più tardi, perchè la prima causa di invecchiamento della pelle è la disidratazione. Mentre per le pelli estremamente secche io consiglio un bel siero o le perle.

Altro fattore da considerare è il “portafoglio”. Eh sì, la maggior parte delle creme anti rughe sono molto costose, ma non tutte e non è detto che le più famose siano le migliori, anzi, spesso nelle creme “sconosciute” si nascondono INCI davvero buoni. (Poi in un altro articolo capiremo meglio come leggere l’INCI delle etichette).

Uno dei fattori principali però da tener conto è sicuramente l’età. Ormai su quasi tutte le creme c’è scritto per quale età sono indicate. Le più giovani dovranno indirizzarsi su un anti Age leggero ed idratante, mentre le persone con pelli più mature possono invece prenderne una molto idratante e con molto acido ialuronico.

A parte tutto questo preambolo, che potrà indirizzarvi per una scrematura iniziale, quando vi troverete di fronte alla miriade di creme che ci propone il commercio, i test sono la cosa migliore. Chiedete in profumeria un tester della crema e provatela per un paio di giorni, questo vi farà capire meglio quale fa al caso vostro!

