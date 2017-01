Hai mai desiderato un siero effetto Photoshop?

Ti guardi allo specchio e vedi la tua pelle lucida, qualche brufoletto e i pori dilatati. Vorresti immediatamente un effetto Photoshop per cancellare tutto, un po’ come succede quando ti scatti una foto con lo smartphone.

Bella notizia: la soluzione che può risolvere tutto all’istante, ora c’è. Si chiama Ibuki Smart Filtering Smoother ed è un siero messo a punto dai laboratori Shiseido, che agisce come un filtro fotografico, rendendo la pelle istantaneamente fotogenica. Usato tutti i giorni, regolarmente, inoltre, migliora le caratteristiche della pelle oleosa e ne attenua le imperfezioni.

Ma ci sono anche altri vantaggi: migliora la tenuta del makeup, assorbe il sebo in eccesso e rende i pori meno visibili. Il suo segreto sta nella formula: una combinazione di polvere sebo-assorbente Oil-Targeting Micro Powder con una base sierosa e una speciale tecnologia di dispersione permette alla texture, una volta applicata sulla pelle, di portare in modo selettivo la polvere ai pori. Quando la polvere si deposita nei pori ostruiti dal sebo, agisce in modo ancora più efficace. La pelle appare perfettamente mat e uniforme, come se fosse appena stato applicato il makeup.

Tra gli altri principi attivi: Estratto di Radice di Bergenia Ciliata, utilizzato da secoli nella medicina ayurvedica, tibetana e buddista, l’estratto antinfiammatorio e antibatterico delle radici di questa pianta aiuta a combattere le cause dell’acne.

Come usare il siero delle mille meraviglie? Quando serve e in qualunque momento. Come ultima fase della routine di bellezza o sul makeup, all’occorrenza. Versare una perla di prodotto su un polpastrello e picchiettare delicatamente sulle aree che presentano lucidità e pori evidenti, fino al completo assorbimento.