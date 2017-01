Ciao bellezze, in questa fredda domenica milanese di fine gennaio ho deciso di scrivere un articolo per raccontarvi alcune cosine che ho provato di recente, dunque eccomi qui con un must: i preferiti Beauty di Gennaio!

Iniziamo subito:

1. Blistex Lip Balm: molte di voi sicuramente già lo conosceranno, io non lo conoscevo ed ero alla ricerca di un VERO BURRO DI CACAO capace di proteggere e di nutrire in modo deciso le mie labbra, beh eccolo qui! prezzo 2×4.99 in farmacia!

2. Crema Mani Vaniglia Nera di Bottega Verde: A Natale Bottega Verde mi ha gentilmente omaggiata di alcuni prodottini da provare, tra cui la linea Vaniglia Nera, mi sono letteralmente innamorata di tutti i prodotti, sia per la loro efficacia ma soprattutto per il loro profumo!

3. Blackhead Steam Pore Pack by Caolion : Il sito Peach&Lily sempre per Natale mi ha inviato 4 maschere viso. In particolare due per la cura dei punti neri. Questa è per esfoliare e rimovere le impurità.

4. Acqua profumata corpo Vaniglia Nera di Bottega Verde: profumo divino e delicato. Nient’altro da dire.

5. Pig Nose Clear 3 step : maschera per il naso per rimuovere i punti i neri in tre semplici step. Efficace e con una deliziosa profumazione di rosa.

6. Maschera Pore Original Pack by Caolion: Maschera calmante e rinfrescante per i punti neri. Ideale se accoppiata a quella rossa descritta sopra.

7. Golden Mask by Bioxidea : disintossica, purifica e migliora la consistenza della pelle. La polvere d’oro 48k presente al suo interno aiuta contro l’invecchiamento della pelle perchè stimola la circolazione e riduce la comparsa di opacità.

Allora quale proverete per primo?

Un bacione

GVG