Cosa fa il freddo alla tua pelle e alle tue labbra

Il termometro scende? Arrossamenti, secchezza e screpolature rischiano di essere all’ordine del giorno. Il freddo intenso, la neve, il vento pungente possono seriamente compromettere il benessere e la bellezza della pelle del viso, determinandone una progressiva disidratazione. Quando il freddo arriva, infatti, la barriera di acqua e lipidi che protegge naturalmente la pelle inizia ad assottigliarsi. Con effetti che è sempre opportuno prevenire o, se non altro, contrastare al meglio quando si presentano.

GLI EFFETTI DEL FREDDO

Le prime ad apparire secche, pallide, talvolta anche visibilmente screpolate e spaccate sono le labbra, vero e proprio sistema di “allerta meteo” per capire quanto e come le basse temperature stiano agendo negativamente sulla pelle del nostro viso.

Non appena ci accorgiamo di averle aride e danneggiate non soltanto sarà necessario reidratarle con burri e balsami specifici, ma occorrerà agire con una strategia mirata su tutta la cute, soprattutto se per natura si ha già una pelle tendenzialmente secca.

L’abbassamento della temperatura è inoltre causa di un restringimento dei vasi sanguigni, a scapito delle epidermidi più sensibili, come quelle soggette a rosacea e couperose, che saranno maggiormente tendenti all’arrossamento.

TATTICHE DI INTERVENTO

Il “primo soccorso” è per la zona del contorno occhi, la più sottile del viso, ragion per cui, quando l’aria è particolarmente fredda e asciutta, può facilmente risultare più secca ed eccezionalmente segnata.

Si passa poi alle guance, più esposte al freddo e quindi più soggette ad arrossamenti.

In caso di pelli mature, inoltre, l’azione del freddo rischia di enfatizzare rughe e linee d’espressione, a causa di una barriera lipidica protettiva già meno resistente.

Ma c’è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: l’azione dei raggi ultravioletti che, penetrando attraverso le nuvole, possono favorire anche in inverno la comparsa di macchie cutanee e accelerare il fotoinvecchiamento.

Una strategia antifreddo mirata dovrà pertanto prevedere l’azione di creme e trattamenti specifici per contrastare la secchezza, ripristinare la barriera lipidica naturale, nutrire in profondità la pelle del viso, senza dimenticare una protezione solare SPF che preservi al tempo stesso l’epidermide dal fotoinvecchiamento.

SOLUZIONI SKINCARE AD ALTE PERFORMANCE

Per rispondere a tutte queste necessità – e offrire soluzioni innovative alla nuova generazione di donne attente alla cura di sé e al benessere del proprio corpo – i laboratori cosmetici Shiseido hanno elaborato formule skincare che, grazie all’alto tasso di funzionalità ed efficacia, hanno tutti i requisiti per divenire veri e propri must have. Ecco una selezione di prodotti specifici per contrastare e prevenire al meglio gli effetti del freddo e degli agenti atmosferici su viso e labbra. Tu quale preferisci?