Bio cosmetici: quando la cosmesi incontra il Bio

E’ già da un paio di anni, che esistono diversi bio cosmetici. Tantissimi sono i brand che hanno realizzato dei cosmetici bio, adatti a tutte le pelli, e che sono venduti ovunque.

Ma di che cosa si tratta? Che cosa sono i bio cosmetici? Che brand producono questa tipologia di prodotti? Che prezzi hanno?

I bio cosmetici, sono prodotti naturali e biologici, che hanno l’inci verde e che, nella maggior parte dei casi, sono anche cruelty free e vegan ok. Essendo prodotti naturali e bio, naturalmente non contengono al proprio interno siliconi o altre sostanze simili. Sono tutti prodotti verdi e naturali, realizzati con materie di prima qualità.

Sono tanti ormai i brand specializzati nella produzione di bio cosmetici. Online e nei negozi potete trovarne per tutti i gusti, le scelta è davvero molto vasta.

Tra i marchi più conosciuti ci sono Biofficina Toscana, So’ Bio Etic, Neve Cosmetics, puroBIO, Kamelì e molti altri ancora. Questi brand, vendono prodotti per la cura della pelle, come creme, contorno occhi, sieri, bagnoschiuma, e così via. Ma molti, si sono specializzati nella creazione di prodotti per il make up. Quindi ombretti, fondotinta, ciprie, mascara, rossetti e molto altro. La lista è praticamente infinita!

Facendo una ricerca sul web, si possono trovare i prodotti top gamma di ciascun brand. Dato che ormai sono davvero tante le persone che si sono convertite al bio, ecco qualche chicca che non mi farei assolutamente sfuggire…!

Correttore in crema – Couleur Caramel (15,40€)

Polvere Minerale Naturale – Benecos (5,80€)

Siero Viso Purificante – Biofficina Toscana (12,80€)

Fondotinta – So’ Bio Etic (13,50€)

Palette Elegantissimi – Neve Cosmetics (26,80€)

Shampoo Extravergine Delicato – La Saponaria (8,00€)

Siero Viso Giorno – Kamelì Biocosmesi (35,00€)

Fondotinta Sublime – puroBIO (13,90€)

Conoscevate già questi prodotti voi? Sono alcuni tra i più famosi e i più amati, fra i brand che vi ho nominato prima. Voi vi siete “convertite” ai bio cosmetici, oppure rimanete fedeli ai prodotti normali?